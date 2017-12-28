【IPO追蹤】LHN(01730-HK)招股價以1.9元下限定價

總部設於新加坡的房地產管理及物流服務集團LHN(賢能集團)(01730-HK)公布公開招股結果，每股招股價定為1.9港元，為招股價1.9-2.36元範圍的下限。認購一手的645人的中籤率為百分百。股份明日上市。

公司已接獲合共1,459份有效申請，認購合共2489萬股香港發售股份(佔全球發售項下可供認購發售股份總數的10%)，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數420萬股的約5.93倍。

集資用途約60.4%用作於新加坡購置一所新物業拓展我們的空間優化業務；約23.9%用作於新加坡為公司的物流服務管理業務購置物業，以供經營物流汽車停車場及用作儲存空國際標準集裝罐箱及裝滿石油、石油相關產品及化學品的國際標準集裝罐箱的國際標準集裝罐箱站；約4%用作設立集團於中國的首項業務，尤其是集團的共同工作及共同居住空間；約10%用作一般營運資金用途；及約1.7%用於購置公司的物流服務業務運輸設備。

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