綠城中國(03900-HK)斥3.31億人民幣收購足球俱樂部50%股權

綠城中國(03900-HK)公布，全資附屬公司綠城房地產斥逾3.31億(人民幣.下同)，向綠城控綠城控股收購足球俱樂部50%股權。收購事項的代價部分將以綠城房地產向綠城控股轉讓杭州玫瑰園的形式償付，部分以貨幣形式償付。

足球俱樂部為於中國成立的有限公司，且為中國的一家專業足球俱樂部。其現時經營一支參與中國甲級聯賽的專業足球隊。足球俱樂部由綠城控股及浙江綠城教育投資管理有限公司(由執行董事宋衛平、夏一波及行董事宋壽柏年分別擁有40%、21%及39%的權益)分別擁有90%及10%權益。截至2015年及2016年12月31日止兩個年度各年，足球俱樂部除稅前後的未經審核淨虧損分別約為人民幣27百萬元和人民幣35百萬元。

足球俱樂部的資產主要包括一幅佔地216.7畝(約為144,467平方米，性質為文體用地)的土地、其上的建築物和訓練設施及足球隊球員的註冊權。於2017年6月30日，足球俱樂部錄得未經審核的總資產約1.13億及總負債約2.23億元。

綠城中國與足球俱樂部於2015年3月12日訂立廣告服務協議，據此，足球俱樂部同意向本公司提供廣告服務，包括在足球俱樂部參加的足球比賽和活動中宣傳公司的「綠城房地產」品牌。廣告服務協議項下擬進行之交易構成公司之持續關連交易。廣告服務協議將於2017年12月31日到期，而公司仍然正在就廣告服務協議屆滿後的安排與足球俱樂部進行磋商。有關廣告服務協議的進一步公告將由公司於適當時候作出。

杭州玫瑰園為於中國成立的有限公司，由綠城房地產全資擁有。其主要於杭州從事酒店營運及管理業務，即非集團核心業務。杭州玫瑰園的主要資產包括位於杭州市西湖區之江路128號總佔地面積約為54,415平方米的一幅土地及建於其上的酒店。

於2017年6月30日，杭州玫瑰園的未經審核綜合資產淨值約為1.74億。公司相信，綠城足球俱樂部是集團的品牌載體，透過足球比賽的舉行、電視╱網絡轉播，及其日常持續的營銷推廣，將進一步推廣及宣傳「綠城」品牌。公司亦相信，以轉讓杭州玫瑰園股權形式償付收購事項的部分代價，可使集團得以減少非核心業務，實現其於該等公司的投資收益，並可降低收購事項對集團現金流的影響。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)