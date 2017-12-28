西伯利亞礦業(01142-HK)獨立非執行董事賴漢臻辭任

西伯利亞礦業(01142-HK)公布，董事會於12月27日接獲賴漢臻之辭職信，據此賴先生自即日起辭任獨立非執行董事。獨立非執行董事Lee Sungwoo先生(亦為薪酬委員會及審核委員會各自之成員)已獲委任為薪酬委員會主席，同日起生效。於賴先生辭任後，董事會未能符合上市規則第3.10(1)條要求至少有三名獨立非執行董事及上市規則第3.21條要求審核委員會須有三名成員的規定。

由於提名委員會不再由大多數獨立非執行董事組成，故已偏離上市規則附錄十四企業管治守則守則條文第A.5.1條。公司將根據上市規則第3.11及3.23條盡其所能物色合適人選，於賴先生不再擔任獨立非執行董事日期起三個月內擔任新增獨立非執行董事，以符合上市規則之規定。

由於賴先生已辭任，因此不再需要在股東特別大會上提呈股東特別大會通告所載有關罷免賴先生之提呈普通決議案以供股東審議及批准。因此，公司決定將股東特別大會無限期(即無明確日期)休會。

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