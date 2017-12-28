中國玻璃(03300-HK)先售後租回浮法玻璃生產線若干機器及設備

中國玻璃(03300-HK)公布，公司之間接全資附屬公司東台中玻與出租人蘇銀金融租賃股份訂立融資租賃安排，包括所有權轉讓協議及融資租賃協議，據此，蘇銀金融已同意以代價5000萬(人民幣.下同)元向東台中玻購買東台中玻之浮法玻璃生產線所用之若干機器及設備(下稱租賃資產)，及將租賃資產租回予東台中玻，為期3年，租賃付款總額約為5351萬元，其將由東台中玻分12期支付予蘇銀金融。

公布指，所有權轉讓協議項下租賃資產之所有權將於整個租賃期內歸屬於蘇銀金融。於租賃期結束時及待東台中玻支付融資租賃協議項下到期支付之所有金額；及象徵式回購價1,000元後，租賃資產之所有權將轉回東台中玻。

中國玻璃指，融資租賃安排之條款(包括購買價、租賃付款及手續費)乃參考類似資產之平均公平市價及類似資產融資租賃之通行市場利率經公平磋商後釐定。董事認為，集團將可透過融資租賃安排補充公司之營運現金，且融資租賃安排之條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合公司及其股東之整體利益。有關相關訂約方之資。

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