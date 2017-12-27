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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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味全     元大滬深300正2 元大電子          綠悅-KY           昶和     大統益              
宏洲     國泰中國A50正2 元大台商50          本盟              大統染   天仁                
嘉裕     興泰     富邦摩台          力山              海悅     達新                
東華     上曜     富邦發達          大同              銘旺科   地球                
大東     正道     元大MSCI台灣          大亞              卓越     新紡                
立益     同開     永豐臺灣加權          國巨              統領     立益                
佳和     悠克     富邦台50          廷鑫                       昶和                
昶和              FH香港            燿華                       大統染              
三洋紡            元大日經225          浩鑫                       亞崴                
瑞利              富邦NASDAQ          晶電                       程泰                
樂士              元大美元指數反1          全新                       展宇                
正峰新            國泰20年美債反1          麗臺                       佳大                
億泰              元大美債7-10反1          華新科                     東明-KY             
毛寶              富邦H股           奇鋐                       海悅                
燁興              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     浩鑫                
中鴻              富邦歐洲          力特                       隴華                
聚亨              FH彭博高收益債          晟鈦                       銘旺科              
千興              FH彭博新興債          京鼎                       吉祥全              
威致              味全              榮創                       東科-KY             
首利              宏洲              柏騰                       亞弘電              
麗正              嘉裕              達邁                       華友聯              
東訊              東華              聯德控股-KY                   愛山林              
華泰              大東              達興材料                   潤弘                
茂矽              立益              宏齊                       華園                
錸德              佳和              鈺邦                       遠雄來              
廷鑫              昶和              杜康-DR                    夏都                
倫飛              三洋紡            陽光能源-DR                   新天地              
威盛              瑞利                                         欣欣                
銘旺科            樂士                                         統領                
統懋              正峰新                                       阿瘦                
翔耀              億泰                                         晨訊科-DR            
太空梭            毛寶                                         友佳-DR             
新利虹            燁興                                         匯僑                
華映              中鴻                                         一零四              
吉祥全            聚亨                                         欣天然              
憶聲              千興                                         新海                
科風              威致                                         欣高                
建碁              首利                                         全國                
和鑫              麗正                                         台數科              
力特              東訊                                         基勝-KY             
喬鼎              華泰                                         潤泰材              
正達              茂矽                                         波力-KY             
晟鈦              錸德                                         泰昇-KY             
弘憶股            廷鑫                                         吉源-KY             
新世紀            倫飛                                                             
誠創              威盛                                                             
嘉威              銘旺科                                                           
力銘              統懋                                                             
亞太電            翔耀                                                             
達能              太空梭                                                           
清惠              新利虹                                                           
慧友              華映                                                             
捷泰              吉祥全                                                           
互億              憶聲                                                             
天瀚              科風                                                             
迅杰              建碁                                                             
華上              和鑫                                                             
元晶              力特                                                             
華冠              喬鼎                                                             
裕豐              正達                                                             
寶徠              晟鈦                                                             
日勝生            弘憶股                                                           
台船              新世紀                                                           
東森              誠創                                                             
台南-KY           嘉威                                                             
康師傅-DR          力銘                                                             
聖馬丁-DR          亞太電                                                           
神州-DR           達能                                                             
耀傑-DR           清惠                                                             
同方友友-DR          慧友                                                             
晨訊科-DR          捷泰                                                             
友佳-DR           互億                                                             
陽光能源-DR          天瀚                                                             
精熙-DR           迅杰                                                             
中福              華上                                                             
雷虎              元晶                                                             
中視              華冠                                                             
秋雨              裕豐                                                             
慶豐富            寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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