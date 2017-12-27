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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月27日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       813247   5295649    15.36  
00637L 元大滬深300正2      249247   1751106    14.23  
2883   開發金              175155  14975742     1.17  
0061   元大寶滬深          154423    450116    34.31  
2885   元大金              144896  11889197     1.22  
00633L 富邦上証正2         138360    609958    22.68  
2823   中壽                 98638   3786398     2.61  
006205 富邦上証             94584    492796    19.19  
3045   台灣大               78596   3420832     2.30  
2610   華航                 67991   5470890     1.24  
2337   旺宏                 66942   1804938     3.71  
00639  富邦深100            61113    378403    16.15  
00643  群益深証中小         53035    250740    21.15  
00692  富邦公司治理         49836    113780    43.80  
006206 元大上證50           46065    163778    28.13  
2017   官田鋼               45030    327145    13.76  
1314   中石化               44906   2524667     1.78  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1312   國喬                 42194    906620     4.65  
006207 FH滬深               41067    183892    22.33  
2881   富邦金               38524  10233603     0.38  
2371   大同                 35127   2339536     1.50  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
2618   長榮航               34207   4173449     0.82  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
0055   元大MSCI金融         30774     39654    77.61  
2882   國泰金               28836  12563210     0.23  
2889   國票金               27874   2786665     1.00  
2603   長榮                 24754   4012355     0.62
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