◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月27日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 813247 5295649 15.36 00637L 元大滬深300正2 249247 1751106 14.23 2883 開發金 175155 14975742 1.17 0061 元大寶滬深 154423 450116 34.31 2885 元大金 144896 11889197 1.22 00633L 富邦上証正2 138360 609958 22.68 2823 中壽 98638 3786398 2.61 006205 富邦上証 94584 492796 19.19 3045 台灣大 78596 3420832 2.30 2610 華航 67991 5470890 1.24 2337 旺宏 66942 1804938 3.71 00639 富邦深100 61113 378403 16.15 00643 群益深証中小 53035 250740 21.15 00692 富邦公司治理 49836 113780 43.80 006206 元大上證50 46065 163778 28.13 2017 官田鋼 45030 327145 13.76 1314 中石化 44906 2524667 1.78 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1312 國喬 42194 906620 4.65 006207 FH滬深 41067 183892 22.33 2881 富邦金 38524 10233603 0.38 2371 大同 35127 2339536 1.50 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 2618 長榮航 34207 4173449 0.82 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 0055 元大MSCI金融 30774 39654 77.61 2882 國泰金 28836 12563210 0.23 2889 國票金 27874 2786665 1.00 2603 長榮 24754 4012355 0.62