◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月27日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23921 5027 475.85 0059 富邦金融 15034 4973 302.31 0058 富邦發達 7406 4196 176.50 0051 元大中型100 10803 9500 113.72 00714 群益道瓊美國地產 3592 4567 78.65 0055 元大MSCI金融 30774 39654 77.61 0054 元大台商50 9115 12124 75.18 00704L 台新MSCI台灣正2 4124 5878 70.16 00657 國泰日經225 4156 6028 68.94 0052 富邦科技 3786 6000 63.10 00707R 元大S&P日圓反1 3997 6355 62.90 00691R 兆豐藍籌30反1 2867 4606 62.24 00702 國泰標普低波高息 9273 15688 59.11 0053 元大電子 3717 6988 53.19 00698L 元大美債7-10正2 2750 5649 48.68 00705R 台新MSCI台灣反1 3682 8315 44.28 00692 富邦公司治理 49836 113780 43.80 00699R 元大美債7-10反1 2380 5714 41.65 00688L 國泰20年美債正2 1816 5115 35.50 0061 元大寶滬深 154423 450116 34.31 00689R 國泰20年美債反1 2039 6389 31.91 00652 富邦印度 3500 11035 31.72 00667 元大韓國 1676 5429 30.87 006206 元大上證50 46065 163778 28.13 00635U 元大S&P黃金 16299 58514 27.85 00649 FH香港 2909 10772 27.01 00634R 富邦上証反1 15298 56756 26.95 00703 台新MSCI中國 5598 23050 24.29 008201 BP上證50 658 2749 23.94 00633L 富邦上証正2 138360 609958 22.68