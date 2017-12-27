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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月27日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23921      5027   475.85  
0059   富邦金融             15034      4973   302.31  
0058   富邦發達              7406      4196   176.50  
0051   元大中型100          10803      9500   113.72  
00714  群益道瓊美國地產      3592      4567    78.65  
0055   元大MSCI金融         30774     39654    77.61  
0054   元大台商50            9115     12124    75.18  
00704L 台新MSCI台灣正2       4124      5878    70.16  
00657  國泰日經225           4156      6028    68.94  
0052   富邦科技              3786      6000    63.10  
00707R 元大S&P日圓反1        3997      6355    62.90  
00691R 兆豐藍籌30反1         2867      4606    62.24  
00702  國泰標普低波高息      9273     15688    59.11  
0053   元大電子              3717      6988    53.19  
00698L 元大美債7-10正2       2750      5649    48.68  
00705R 台新MSCI台灣反1       3682      8315    44.28  
00692  富邦公司治理         49836    113780    43.80  
00699R 元大美債7-10反1       2380      5714    41.65  
00688L 國泰20年美債正2       1816      5115    35.50  
0061   元大寶滬深          154423    450116    34.31  
00689R 國泰20年美債反1       2039      6389    31.91  
00652  富邦印度              3500     11035    31.72  
00667  元大韓國              1676      5429    30.87  
006206 元大上證50           46065    163778    28.13  
00635U 元大S&P黃金          16299     58514    27.85  
00649  FH香港                2909     10772    27.01  
00634R 富邦上証反1          15298     56756    26.95  
00703  台新MSCI中國          5598     23050    24.29  
008201 BP上證50               658      2749    23.94  
00633L 富邦上証正2         138360    609958    22.68
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