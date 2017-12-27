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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         12480         0    00672L 元大S&P原油正2         -9367         0  
2371   大同                    4324      -982    1314   中石化                 -6922    -16192  
00632R 元大台灣50反1           3676         0    00642U 元大S&P石油            -4302         0  
2014   中鴻                    3629     -1294    2883   開發金                 -3786    -11164  
00633L 富邦上証正2             2934         0    6116   彩晶                   -2141      4630  
2891   中信金                  2374      -284    006205 富邦上証               -2034         0  
00673R 元大S&P原油反1          1946         0    2888   新光金                 -1858     19570  
2317   鴻海                    1771    -38239    2890   永豐金                 -1858      4112  
3481   群創                    1751    -39803    1310   台苯                   -1551     -2275  
00655L 國泰中國A50正2          1478         0    1305   華夏                   -1448     -4112  
1802   台玻                    1260      3722    00677U 富邦VIX                -1425         0  
2610   華航                    1238     16674    2408   南亞科                 -1305      1725  
3682   亞太電                  1047     -2477    00638R 元大滬深300反1         -1100         0  
2353   宏碁                     990      8180    006203 元大MSCI台灣           -1081         0  
1309   台達化                   964       534    006204 永豐臺灣加權           -1081         0  
2409   友達                     960      1571    2330   台積電                 -1004    -15464  
1312   國喬                     928      4528    3037   欣興                    -977     -9383  
2882   國泰金                   836      8338    00636  國泰中國A50             -943       806  
2337   旺宏                     832    -15801    2340   光磊                    -863       482  
00664R 國泰臺灣加權反1          823         0    00708L 元大S&P黃金正2          -801         0  
1455   集盛                     744       350    8039   台虹                    -676      -217  
3231   緯創                     711     -9272    1605   華新                    -644     12327  
00676R 富邦臺灣加權反1          704         0    2881   富邦金                  -618     -2154  
1303   南亞                     686      1190    2886   兆豐金                  -607     -7970  
1301   台塑                     632      1552    2892   第一金                  -587     -8452  
2887   台新金                   630      4008    6153   嘉聯益                  -464     -6332  
2303   聯電                     625     -8688    2448   晶電                    -459     -2670  
2009   第一銅                   534       545    2880   華南金                  -427     -2610  
00686R 群益臺灣加權反1          528         0    00639  富邦深100               -426    -13011  
5871   中租-KY                  480      -234    2481   強茂                    -399     -1104  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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