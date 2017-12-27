◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 12480 0 00672L 元大S&P原油正2 -9367 0 2371 大同 4324 -982 1314 中石化 -6922 -16192 00632R 元大台灣50反1 3676 0 00642U 元大S&P石油 -4302 0 2014 中鴻 3629 -1294 2883 開發金 -3786 -11164 00633L 富邦上証正2 2934 0 6116 彩晶 -2141 4630 2891 中信金 2374 -284 006205 富邦上証 -2034 0 00673R 元大S&P原油反1 1946 0 2888 新光金 -1858 19570 2317 鴻海 1771 -38239 2890 永豐金 -1858 4112 3481 群創 1751 -39803 1310 台苯 -1551 -2275 00655L 國泰中國A50正2 1478 0 1305 華夏 -1448 -4112 1802 台玻 1260 3722 00677U 富邦VIX -1425 0 2610 華航 1238 16674 2408 南亞科 -1305 1725 3682 亞太電 1047 -2477 00638R 元大滬深300反1 -1100 0 2353 宏碁 990 8180 006203 元大MSCI台灣 -1081 0 1309 台達化 964 534 006204 永豐臺灣加權 -1081 0 2409 友達 960 1571 2330 台積電 -1004 -15464 1312 國喬 928 4528 3037 欣興 -977 -9383 2882 國泰金 836 8338 00636 國泰中國A50 -943 806 2337 旺宏 832 -15801 2340 光磊 -863 482 00664R 國泰臺灣加權反1 823 0 00708L 元大S&P黃金正2 -801 0 1455 集盛 744 350 8039 台虹 -676 -217 3231 緯創 711 -9272 1605 華新 -644 12327 00676R 富邦臺灣加權反1 704 0 2881 富邦金 -618 -2154 1303 南亞 686 1190 2886 兆豐金 -607 -7970 1301 台塑 632 1552 2892 第一金 -587 -8452 2887 台新金 630 4008 6153 嘉聯益 -464 -6332 2303 聯電 625 -8688 2448 晶電 -459 -2670 2009 第一銅 534 545 2880 華南金 -427 -2610 00686R 群益臺灣加權反1 528 0 00639 富邦深100 -426 -13011 5871 中租-KY 480 -234 2481 強茂 -399 -1104 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股