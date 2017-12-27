外匯局：9月末中國銀行業對外淨負債2388億美元

據外匯局12月27日消息，國家外匯管理局公布2017年9月末中國銀行業對外金融資産負債數據。

2017年9月末，中國銀行業對外金融資産9933億美元，對外負債12321億美元，對外淨負債2388億美元，其中，人民币淨負債2632億美元，外币淨資産245億美元。

在銀行業對外金融資産中，存貸款資産7609億美元，債券資産1048億美元，股權等其他資産1276億美元，分别占銀行業對外金融資産的77%、11%和13%。分币種看，人民币資産1174億美元，美元資産6837億美元，其他币種資産1923億美元，分别占12%、69%和19%。銀行業對外金融資産中，投向境外銀行部門4846億美元，占比49%;投向境外非銀行部門5088億美元，占比51%。

在銀行業對外負債中，存貸款負債6897億美元，債券負債1624億美元，股權等其他負債3800億美元，分别占銀行業對外負債的56%、13%和31%。分币種看，人民币負債3806億美元，美元負債4700億美元，其他币種負債3815億美元，分别占31%、38%和31%。我國銀行業對外負債中，來自境外銀行部門5433億美元，占比44%;來自境外非銀行部門6889億美元，占比56%。

此外，國家外匯管理局根據最新獲得的數據，修訂2016年四季度以來各季度銀行業對外金融資産負債數據，并通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。

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