神州控股(00861-HK)未來或在港尋求發展智慧城市項目

廣州城投早前通過二級市場增持神州控股(00861-HK)股份至22%，神州控股主席郭為表示神州控股和廣州城投目前已在廣州成立了一間合資公司，2018年1月11日還將會建立一個智慧城市規劃設計研究院。雙方由此前買賣關係轉變為合作關係，共同致力推進廣州智慧城市的發展。

郭為表示雙方合作最快推出的將會是「 智慧水務」項目，目前已在進行基礎性開發，預計2018年就會上線。該項目將通過落實精準高效的管理、加強數據信息的透明和準確化，以及構建水電模型分析大平台等過程逐步有序推進。

在此之後，雙方還將合作推出政策性保障用房的線上租賃平台，一方面讓低收入人群住有所居，另一方面建人才公寓吸引優秀人才匯聚廣州。廣州城投副總經理陳強稱，政府在租賃房屋方面的後續跟進服務工作往往較為欠缺，而市場快速發展導致市場化房屋租賃平台亦存在誠信、管理等方面問題，而廣州城投和神州控股合作的線上平台能解決這兩個痛點的新型智能化平台，既有國企的社會責任擔當，又能提供市場化服務。

而針對香港智慧城市的發展，郭為稱上屆香港政府並未對智慧化給予足夠重視，但此屆政府明顯給予了較多關注，神州控股也在積極跟進，尋求合適的合作機會，希望能將內地和香港智慧化城市發展的經驗和優勢互相借鑒。而未來神州控股合作城市將會聚焦於較有影響力的城市和區域內，首選為大灣區，未來也會結合實際情況考量包括天津、武漢、廈門以及雄安新區等在內的城市或區域尋求合作。

此前神州控股發起成立中國健康醫療大數據公司，構建健康醫療大數據一體化平台。今日會議上郭為表示其進展速度較預期有些滯後，目前仍處於佈局階段，於2018年實現盈利不太現實。但該板塊仍有巨大價值，通過AI技術發展，加之公司有合法數據資源，因此公司在行業內有明顯優勢。公司即將於下月發佈精準醫療的首個產品，即通過四個靶點檢測兒童罕見病。



文：鄒舒惠

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)