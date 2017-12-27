粥多僧少高回報 2018年外資將繼續追捧印度公司債

印度美元公司債發行狂潮

印度公司美元債券的發行量在 2017 年創下紀錄後，新的一年也將持續加速，係因發行者希望利用投資者狂熱的信心和十年來最低借貸成本大賺一筆。

根據《彭博社》彙整的數據，今年印度發行的美元債券銷售量大增 90% 達 152 億美元，創史上最高紀錄。美銀美林表示，處於歷史低點的利率和信用利差，讓評等最好的印度公司可用極具競爭力的價格進入市場。資本管理公司 Jay Capital 公司表示， 2018 年會有更多全球投資人追捧印度公司的美元債券。

美銀美林印度分行的全球企業和投資銀行部門主管 Asit Bhatia 表示，「投資者已經準備好搶買印度公司債，市場相當渴望良好的印度公司美元債券。」

信評公司穆迪 (Moody’s Investors Service) 11 月時調升印度主權評等，為 2004 年來首次調升，係因在印度總理 Narendra Modi 進行大量政策調整後，印度前景看好。Bhatia 表示，自此後，印度美元債券的訂單開始增加，盧比兌美元也創 7 年來首次年度升值，這進一步推升印度美元公司債市場的信心。

知情人士透露，ICICI Bank Ltd 本月發行的價值 5 億美元的 10 年期債券卻收到超過 8.5 億美元的訂單，而 Reliance Industries Ltd 於 11 月發行的 8 億美元債券卻有超過 1.6 倍的訂單湧入。

ICE BofAML 指數數據顯示，印度美元債券利差上週下跌至 169 個基點，為 2007 年以來最低。

需求強勁

Jay Capital 駐倫敦的交易部門主管 Raj Kothari 接受電話採訪時表示，「國際投資者對印度債券的需求很大，尤其是 5 年期債券。」

跟據印度央行調查 32 位分析師的預期中值，到 2019 年 3 月的印度經濟成長預計自今年的 6.7% 回彈到 7.5%，係因民間消費提高，加上投資需求上升。

新斯科舍銀行 (Bank of Nova Scotia.) 印度分行銀行業務主管 Manmohan Singh 表示，「我們看到投資上升，這會讓企業在 2018 年進行更多籌資。」

信評公司標普 (S&P Global Ratings) 分析師 Abhishek Dangra 認為，明年第一季印度美元債券的需求可能尤其強勁，公用事業也會新發行債券，現已發行債券的公司也會增量發行，以支撐銷售。

「有鑑於新的評級和市場消息，印度美元債券的發行量應該會持續活絡。」