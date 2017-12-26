新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
味全     國泰中國A50正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     大統益              
宏洲     興泰     元大電子          本盟              大統染   天仁                
嘉裕     上曜     元大台商50          力山              海悅     宏亞                
東華     正道     富邦摩台          大同              銘旺科   達新                
大東     同開     富邦發達          大亞              卓越     地球                
立益     悠克     元大MSCI台灣          國巨              統領     新紡                
佳和              永豐臺灣加權          旺宏                       立益                
昶和              富邦台50          廷鑫                       昶和                
三洋紡            FH香港            燿華                       大統染              
瑞利              元大日經225          浩鑫                       程泰                
樂士              富邦NASDAQ          全新                       展宇                
正峰新            元大美元指數反1          麗臺                       佳大                
億泰              國泰20年美債反1          華新科                     東明-KY             
毛寶              元大美債7-10反1          奇鋐                       海悅                
燁興              富邦H股           禾伸堂                     浩鑫                
中鴻              元大S&P日圓反1          力特                       隴華                
聚亨              富邦歐洲          晟鈦                       銘旺科              
千興              FH彭博高收益債          京鼎                       吉祥全              
威致              FH彭博新興債          榮創                       光鋐                
首利              BP上證50          柏騰                       東科-KY             
麗正              味全              達邁                       亞弘電              
東訊              宏洲              聯德控股-KY                   華友聯              
華泰              嘉裕              達興材料                   愛山林              
茂矽              東華              捷泰                       潤弘                
錸德              大東              宏齊                       華園                
廷鑫              立益              迅杰                       遠雄來              
倫飛              佳和              杜康-DR                    夏都                
威盛              昶和              陽光能源-DR                   新天地              
銘旺科            三洋紡                                       欣欣                
統懋              瑞利                                         統領                
翔耀              樂士                                         阿瘦                
太空梭            正峰新                                       晨訊科-DR            
新利虹            億泰                                         友佳-DR             
華映              毛寶                                         匯僑                
吉祥全            燁興                                         一零四              
憶聲              中鴻                                         欣天然              
科風              聚亨                                         新海                
建碁              千興                                         欣高                
和鑫              威致                                         全國                
力特              首利                                         台數科              
喬鼎              麗正                                         基勝-KY             
正達              東訊                                         潤泰材              
晟鈦              華泰                                         波力-KY             
弘憶股            茂矽                                         泰昇-KY             
新世紀            錸德                                         吉源-KY             
誠創              廷鑫                                                             
嘉威              倫飛                                                             
力銘              威盛                                                             
亞太電            銘旺科                                                           
達能              統懋                                                             
清惠              翔耀                                                             
慧友              太空梭                                                           
捷泰              新利虹                                                           
互億              華映                                                             
天瀚              吉祥全                                                           
迅杰              憶聲                                                             
華上              科風                                                             
元晶              建碁                                                             
華冠              和鑫                                                             
裕豐              力特                                                             
寶徠              喬鼎                                                             
日勝生            正達                                                             
台船              晟鈦                                                             
東森              弘憶股                                                           
台南-KY           新世紀                                                           
康師傅-DR          誠創                                                             
聖馬丁-DR          嘉威                                                             
神州-DR           力銘                                                             
耀傑-DR           亞太電                                                           
同方友友-DR          達能                                                             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          捷泰                                                             
精熙-DR           互億                                                             
中福              天瀚                                                             
雷虎              迅杰                                                             
中視              華上                                                             
秋雨              元晶                                                             
慶豐富            華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
留言載入中...

相關新聞