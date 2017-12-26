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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          飛寶              新昕纖   生泰     英格爾     
易威     聯光通   富邦美債7-10          天宇              謚源     合世                
南璋     樺晟     富邦美債20年          智捷              東林     杏昌                
勝昱     海灣     合世              尼克森            欣厚-KY  進階                
飛寶     宏森     易威              倚強              友銓     大樹                
精確     晟楠     南璋              律勝              達威     其祥-KY             
宏易     寶得利   勝昱              精材              松崗     德麥                
唐鋒     華韡     飛寶              迎輝              三圓     中華食              
台蠟     晉泰     精確              IET-KY            雙喜     世坤                
榮群     昇華     宏易              臺龍              力泰     萬國通              
天宇     太普高   唐鋒              奧斯特            理銘     新昕纖              
新零售            台蠟              宏捷科            雅茗-KY  聚紡                
力新              榮群              英格爾            亞都     興采                
恩得利            天宇              橘子              東凌-KY  泰茂                
李洲              新零售                              關中     方土霖              
普格              力新                                隆中     萬在                
遠昇              恩得利                              時報     長佳                
及成              李洲                                欣泰     瑞穎                
鑫龍騰            普格                                         唐鋒                
和進              遠昇                                         永純                
耀勝              及成                                         美琪瑪              
倚強              鑫龍騰                                       致振                
鑫創              和進                                         威潤                
廣寰科            耀勝                                         世鎧                
點晶              倚強                                         晉椿                
建舜電            鑫創                                         久陽                
泰谷              廣寰科                                       有益                
典範              點晶                                         尼克森              
長天              建舜電                                       力新                
益通              泰谷                                         坤悅                
振維              典範                                         凌網                
鴻翊              長天                                         謚源                
迎輝              益通                                         李洲                
欣厚-KY           振維                                         普格                
兆遠              鴻翊                                         遠昇                
系統電            迎輝                                         港建                
世紀              欣厚-KY                                      新洲                
華容              兆遠                                         耀勝                
建榮              系統電                                       至寶電              
立衛              世紀                                         原相                
天揚              華容                                         點晶                
鈺創              建榮                                         杭特                
合正              立衛                                         幸康                
寶聯通            天揚                                         精材                
昇益              鈺創                                         哲固                
凱鈺              合正                                         重鳥鵬              
德宏              寶聯通                                       泓格                
弘捷              昇益                                         東林                
合邦              凱鈺                                         盈正                
萬旭              德宏                                         晟楠                
驊宏資            弘捷                                         環宇-KY             
久正              合邦                                         晶達                
上揚              萬旭                                         世紀                
全譜              驊宏資                                       立衛                
易通展            久正                                         力瑋                
元隆              上揚                                         達威                
沛亨              全譜                                         寶聯通              
九暘              易通展                                       凱鈺                
凱碩              元隆                                         三聯                
全達              沛亨                                         合邦                
奧斯特            九暘                                         業強                
福華              凱碩                                         撼訊                
保銳              全達                                         順發                
常珵              奧斯特                                       亞銳士              
立碁              福華                                         安碁                
越峰              保銳                                         合晶                
士開              常珵                                         海韻電              
志嘉              立碁                                         晉泰                
富裔              越峰                                         上揚                
燦星旅            士開                                         松崗                
劍湖山            志嘉                                         易通展              
德記              富裔                                         沛亨                
泰偉              燦星旅                                       迅德                
華義              六角                                         倉和                
得利影            劍湖山                                       光菱                
鼎創達            德記                                         星雲                
花王              泰偉                                         宏捷科              
邦泰              華義                                         保銳                
                  得利影                                       三圓                
                  時報                                         士開                
                  鼎創達                                       雙喜                
                  花王                                         力泰                
                  邦泰                                         理銘                
                                                               富裔                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               邁達康              
                                                               誠品生              
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               寶島科              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               花王                
                                                               欣泰
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