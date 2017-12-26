◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月26日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 819597 5237649 15.65 00637L 元大滬深300正2 270470 1732106 15.62 2883 開發金 175043 14975742 1.17 0061 元大寶滬深 154745 450116 34.38 2885 元大金 144793 11889197 1.22 00633L 富邦上証正2 143482 608958 23.56 2823 中壽 98662 3786398 2.61 006205 富邦上証 92585 494796 18.71 3045 台灣大 78608 3420832 2.30 2610 華航 69599 5470890 1.27 2337 旺宏 67037 1804938 3.71 00639 富邦深100 60696 379903 15.98 00643 群益深証中小 53078 251740 21.08 00692 富邦公司治理 49858 113780 43.82 006206 元大上證50 46223 163778 28.22 2017 官田鋼 45030 327145 13.76 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1312 國喬 42445 906620 4.68 006207 FH滬深 41188 183892 22.40 2881 富邦金 38109 10233603 0.37 2371 大同 37050 2339536 1.58 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 2618 長榮航 34006 4173449 0.81 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 1314 中石化 32033 2524667 1.27 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 0055 元大MSCI金融 30774 39654 77.61 2882 國泰金 28755 12563210 0.23 2889 國票金 27874 2786665 1.00 2603 長榮 24029 4012355 0.60