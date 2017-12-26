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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月26日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       819597   5237649    15.65  
00637L 元大滬深300正2      270470   1732106    15.62  
2883   開發金              175043  14975742     1.17  
0061   元大寶滬深          154745    450116    34.38  
2885   元大金              144793  11889197     1.22  
00633L 富邦上証正2         143482    608958    23.56  
2823   中壽                 98662   3786398     2.61  
006205 富邦上証             92585    494796    18.71  
3045   台灣大               78608   3420832     2.30  
2610   華航                 69599   5470890     1.27  
2337   旺宏                 67037   1804938     3.71  
00639  富邦深100            60696    379903    15.98  
00643  群益深証中小         53078    251740    21.08  
00692  富邦公司治理         49858    113780    43.82  
006206 元大上證50           46223    163778    28.22  
2017   官田鋼               45030    327145    13.76  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1312   國喬                 42445    906620     4.68  
006207 FH滬深               41188    183892    22.40  
2881   富邦金               38109  10233603     0.37  
2371   大同                 37050   2339536     1.58  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
2618   長榮航               34006   4173449     0.81  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
1314   中石化               32033   2524667     1.27  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
0055   元大MSCI金融         30774     39654    77.61  
2882   國泰金               28755  12563210     0.23  
2889   國票金               27874   2786665     1.00  
2603   長榮                 24029   4012355     0.60
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