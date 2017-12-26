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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2371   大同                    3008       979    2891   中信金                 -4643     -3733  
2448   晶電                    2349      -451    2303   聯電                   -3204    -11538  
2603   長榮                    2121    -12710    006205 富邦上証               -2991         0  
1802   台玻                    1928      2167    00672L 元大S&P原油正2         -2711         0  
1101   台泥                    1812      4159    00677U 富邦VIX                -2303         0  
2317   鴻海                    1664    -53093    00635U 元大S&P黃金            -1947         0  
2337   旺宏                    1424    -13892    00637L 元大滬深300正2         -1747         0  
3037   欣興                    1401     -6882    00636  國泰中國A50            -1686      2704  
00676R 富邦臺灣加權反1         1394         0    2353   宏碁                   -1592      8507  
1314   中石化                  1223      -513    2330   台積電                 -1502    -17543  
2887   台新金                  1174      4217    2367   燿華                   -1188        80  
2888   新光金                  1173     24449    00642U 元大S&P石油            -1161         0  
2409   友達                    1111      2594    6153   嘉聯益                 -1067     -4050  
2014   中鴻                     901     -5568    006206 元大上證50              -863         0  
2455   全新                     886       422    6235   華孚                    -859      -726  
00632R 元大台灣50反1            844         0    00639  富邦深100               -847    -13287  
2002   中鋼                     805      -590    2884   玉山金                  -822     -2008  
2609   陽明                     740      2290    1312   國喬                    -760      4439  
00655L 國泰中國A50正2           704         0    6120   達運                    -702      -173  
2313   華通                     695     -1191    00708L 元大S&P黃金正2          -689         0  
2474   可成                     627      3276    3481   群創                    -689    -44749  
2498   宏達電                   604       619    00633L 富邦上証正2             -606         0  
2882   國泰金                   554      9766    2405   浩鑫                    -577     -3490  
2458   義隆                     508      1843    2890   永豐金                  -561      2700  
3645   達邁                     506      1020    00691R 兆豐藍籌30反1           -513         0  
1718   中纖                     489     -1011    3231   緯創                    -479    -16255  
00692  富邦公司治理             482      4002    2520   冠德                    -456       685  
00673R 元大S&P原油反1           470         0    00664R 國泰臺灣加權反1         -397         0  
2006   東和鋼鐵                 452       201    4960   奇美材                  -380     -6989  
5880   合庫金                   446      2210    3532   台勝科                  -379     -1080  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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