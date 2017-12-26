◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2371 大同 3008 979 2891 中信金 -4643 -3733 2448 晶電 2349 -451 2303 聯電 -3204 -11538 2603 長榮 2121 -12710 006205 富邦上証 -2991 0 1802 台玻 1928 2167 00672L 元大S&P原油正2 -2711 0 1101 台泥 1812 4159 00677U 富邦VIX -2303 0 2317 鴻海 1664 -53093 00635U 元大S&P黃金 -1947 0 2337 旺宏 1424 -13892 00637L 元大滬深300正2 -1747 0 3037 欣興 1401 -6882 00636 國泰中國A50 -1686 2704 00676R 富邦臺灣加權反1 1394 0 2353 宏碁 -1592 8507 1314 中石化 1223 -513 2330 台積電 -1502 -17543 2887 台新金 1174 4217 2367 燿華 -1188 80 2888 新光金 1173 24449 00642U 元大S&P石油 -1161 0 2409 友達 1111 2594 6153 嘉聯益 -1067 -4050 2014 中鴻 901 -5568 006206 元大上證50 -863 0 2455 全新 886 422 6235 華孚 -859 -726 00632R 元大台灣50反1 844 0 00639 富邦深100 -847 -13287 2002 中鋼 805 -590 2884 玉山金 -822 -2008 2609 陽明 740 2290 1312 國喬 -760 4439 00655L 國泰中國A50正2 704 0 6120 達運 -702 -173 2313 華通 695 -1191 00708L 元大S&P黃金正2 -689 0 2474 可成 627 3276 3481 群創 -689 -44749 2498 宏達電 604 619 00633L 富邦上証正2 -606 0 2882 國泰金 554 9766 2405 浩鑫 -577 -3490 2458 義隆 508 1843 2890 永豐金 -561 2700 3645 達邁 506 1020 00691R 兆豐藍籌30反1 -513 0 1718 中纖 489 -1011 3231 緯創 -479 -16255 00692 富邦公司治理 482 4002 2520 冠德 -456 685 00673R 元大S&P原油反1 470 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -397 0 2006 東和鋼鐵 452 201 4960 奇美材 -380 -6989 5880 合庫金 446 2210 3532 台勝科 -379 -1080 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股