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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          飛寶              新昕纖   生泰     英格爾     
易威     聯光通   富邦美債7-10          天宇              謚源     杏昌                
南璋     樺晟     富邦美債20年          智捷              東林     進階                
勝昱     海灣     合世              尼克森            欣厚-KY  大樹                
飛寶     宏森     易威              倚強              友銓     其祥-KY             
精確     晟楠     南璋              律勝              達威     德麥                
宏易     寶得利   勝昱              精材              松崗     中華食              
唐鋒     華韡     飛寶              迎輝              三圓     世坤                
台蠟     晉泰     精確              臺龍              雙喜     萬國通              
榮群     昇華     宏易              奧斯特            力泰     新昕纖              
天宇     太普高   唐鋒              宏捷科            理銘     聚紡                
新零售            台蠟              英格爾            雅茗-KY  興采                
力新              榮群              橘子              亞都     泰茂                
恩得利            天宇                                東凌-KY  萬在                
李洲              新零售                              關中     長佳                
普格              力新                                隆中     瑞穎                
遠昇              恩得利                              時報     唐鋒                
及成              李洲                                欣泰     永純                
鑫龍騰            普格                                         美琪瑪              
和進              遠昇                                         致振                
耀勝              及成                                         威潤                
倚強              鑫龍騰                                       世鎧                
鑫創              和進                                         晉椿                
廣寰科            耀勝                                         久陽                
點晶              倚強                                         有益                
建舜電            三顧                                         力新                
泰谷              鑫創                                         坤悅                
典範              廣寰科                                       凌網                
長天              點晶                                         謚源                
益通              建舜電                                       李洲                
振維              泰谷                                         普格                
鴻翊              典範                                         遠昇                
迎輝              長天                                         港建                
欣厚-KY           益通                                         新洲                
兆遠              振維                                         耀勝                
系統電            鴻翊                                         至寶電              
世紀              迎輝                                         原相                
華容              欣厚-KY                                      點晶                
建榮              兆遠                                         杭特                
立衛              系統電                                       幸康                
天揚              世紀                                         精材                
鈺創              華容                                         哲固                
合正              建榮                                         重鳥鵬              
寶聯通            立衛                                         泓格                
昇益              天揚                                         東林                
凱鈺              鈺創                                         盈正                
德宏              合正                                         晟楠                
弘捷              寶聯通                                       環宇-KY             
合邦              昇益                                         晶達                
萬旭              凱鈺                                         世紀                
驊宏資            德宏                                         立衛                
久正              弘捷                                         力瑋                
上揚              合邦                                         達威                
全譜              萬旭                                         寶聯通              
易通展            驊宏資                                       凱鈺                
元隆              久正                                         三聯                
沛亨              上揚                                         合邦                
九暘              全譜                                         業強                
凱碩              易通展                                       撼訊                
全達              元隆                                         順發                
奧斯特            沛亨                                         亞銳士              
福華              九暘                                         安碁                
保銳              凱碩                                         合晶                
常珵              全達                                         海韻電              
立碁              奧斯特                                       晉泰                
越峰              福華                                         上揚                
士開              保銳                                         松崗                
志嘉              常珵                                         易通展              
富裔              立碁                                         沛亨                
燦星旅            越峰                                         迅德                
劍湖山            士開                                         大中                
德記              志嘉                                         倉和                
泰偉              富裔                                         光菱                
華義              燦星旅                                       星雲                
得利影            六角                                         宏捷科              
鼎創達            劍湖山                                       保銳                
花王              德記                                         三圓                
邦泰              泰偉                                         士開                
                  華義                                         雙喜                
                  得利影                                       力泰                
                  時報                                         理銘                
                  鼎創達                                       富裔                
                  花王                                         中連貨              
                  邦泰                                         安心                
                                                               燦星旅              
                                                               高野                
                                                               亞都                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               邁達康              
                                                               誠品生              
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               寶島科              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               花王                
                                                               欣泰
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