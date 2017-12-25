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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名      目前持股    轉讓股數 方式         受讓人
福懋油   法人監察人代表人 黃強     1,408,261   1,000,000 一般交易
日月光   法人董事代表人   張虔生 112,927,212 112,927,212 鉅額逐筆交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名           目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
濟生醫藥 董事       戴蘇櫻          375,657    89,000 贈與     戴吳進
智擎     董事       葉常菁        5,333,679 1,000,000 贈與     奚百里
中華食品 監察人     楊敦讓          919,116    35,400 贈與     楊明通
寶碩     董事       魏明春       10,695,967   309,000 贈與     白介人
寶得利   監察人     鄭國慶        1,330,605    50,000 一般交易
中光電   董事       張威儀        8,171,463   250,000 贈與     宗宗文化基金會
禾昌     經理人     陳碩群          300,000   300,000 信託     台新銀受託信託專戶
琉園     董事       王永山        5,119,606   203,703 贈與     王小樨
琉園     董事配偶   王永山之配偶  1,233,765   203,703 贈與     王小樨

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分 姓名                   目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
岱煒      經理人     林淑蓉                  828,500  140,000 贈與     李之仁
北極星-KY 董事       SAIF Partners IV L.P 21,979,435  600,000 一般交易

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分         姓名           受讓人                    目前持股 轉讓持股
鋐寶科技 經理人             林津佩         證券投資人及期貨保護中心    32,679    1,000
聯美林業 監察人             張惠珠         陳光瑋                   1,097,500  160,000
聯美林業 董事               陳豐熙         陳光瑋                     720,000  160,000
北都數位 法人董事代表人配偶 運豐國際之配偶 馬璿豐                   2,000,000  200,000
北都數位 法人董事代表人     馬憲隆         馬奇宏                   3,000,000  200,000

5.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數    持有股數  申報股數
中再保   董事       財政部  2,410,000 118,289,689 4,000,000
未轉讓理由：股價不理想
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