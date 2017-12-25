◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 福懋油 法人監察人代表人 黃強 1,408,261 1,000,000 一般交易 日月光 法人董事代表人 張虔生 112,927,212 112,927,212 鉅額逐筆交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 濟生醫藥 董事 戴蘇櫻 375,657 89,000 贈與 戴吳進 智擎 董事 葉常菁 5,333,679 1,000,000 贈與 奚百里 中華食品 監察人 楊敦讓 919,116 35,400 贈與 楊明通 寶碩 董事 魏明春 10,695,967 309,000 贈與 白介人 寶得利 監察人 鄭國慶 1,330,605 50,000 一般交易 中光電 董事 張威儀 8,171,463 250,000 贈與 宗宗文化基金會 禾昌 經理人 陳碩群 300,000 300,000 信託 台新銀受託信託專戶 琉園 董事 王永山 5,119,606 203,703 贈與 王小樨 琉園 董事配偶 王永山之配偶 1,233,765 203,703 贈與 王小樨 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 岱煒 經理人 林淑蓉 828,500 140,000 贈與 李之仁 北極星-KY 董事 SAIF Partners IV L.P 21,979,435 600,000 一般交易 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 鋐寶科技 經理人 林津佩 證券投資人及期貨保護中心 32,679 1,000 聯美林業 監察人 張惠珠 陳光瑋 1,097,500 160,000 聯美林業 董事 陳豐熙 陳光瑋 720,000 160,000 北都數位 法人董事代表人配偶 運豐國際之配偶 馬璿豐 2,000,000 200,000 北都數位 法人董事代表人 馬憲隆 馬奇宏 3,000,000 200,000 5.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 中再保 董事 財政部 2,410,000 118,289,689 4,000,000 未轉讓理由：股價不理想