全球人壽贊助ADA第五屆慈善、聖誕路跑

全球人壽透過各式活動支持公益不遺餘力，自 2015 年起持續支持聖誕公益路跑活動，今年特別頂級贊助台北市建築世代會主辦的「ADA 第五屆慈善、聖誕路跑」，路跑活動日前於新北市新店碧潭東岸廣場舉辦，總計超過 5,000 人參加。為關懷偏鄉學童教育及成長，主辦單位連同全球人壽當日捐出報名費總金額達新台幣 500 萬元給台東「孩子的書屋」，全球人壽以實際行動來響應公益，將全民對運動的熱忱轉化為無價的愛心影響力，也讓這些台東弱勢家庭兒童們感受到愛的力量。

適逢聖誕佳節前夕，「ADA 第五屆慈善、聖誕路跑」由聖誕裝扮全球樂活寶，帶動參與民眾一起做熱身操，為活動揭開序幕；活動共有 12 公里、7 公里兩個組別，報名選手除獲得 Nike 紀念跑衣等超值報名禮外，為了回饋響應者，特別加碼贈送全球人壽百變魔術頭巾。

此外，這次活動特別增設計時賽，前十名跑者皆可獲得精美獎牌座及專屬獎品，其餘完賽者則可獲得完賽獎牌及豐富超值的伴手禮；全球人壽表示，現場也設立全球人壽活動攤位，與民眾熱情互動，只要加入全球人壽臉書粉絲團專頁，就能領取熱薑茶；且若現場成功註冊全球人壽網路投保平台會員，就能免費兌換咖啡券，給參與民眾最暖心的呵護，期望透過路跑活動與社會公益的結合，以歡樂的氛圍感染現場的民眾，實踐「因為愛 責任在」的品牌精神。

全球人壽長期支持台灣在地弱勢團體，近年來更進一步結合運動賽事與社會公益，擴大社會責任影響力及效益，自 2016 年開始贊助全台唯一未加入黑豹旗賽事的澎湖縣馬公高中成立首支青棒隊，圓滿完成「我的棒球夢」計劃，今年更升級為「馬公棒球營」活動。全球人壽努力為運動、公益扎根，成效備受政府肯定，連續 3 年榮獲教育部體育署「體育推手獎─贊助類銀質獎」，並獲衛福部頒發「全國績優健康職場─活力躍動獎」，成為有口皆碑的愛運動幸福企業，同時也體認到保險事業更必須將這份「愛與責任」延伸到社會各個角落，「全心照顧」需要的人，散播公益力，將保戶的肯定，轉化為愛台灣的正面力量，成為善循環的起點，朝永續發展目標邁進。