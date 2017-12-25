◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月25日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 814918 5237649 15.56 00637L 元大滬深300正2 272469 1732106 15.73 2883 開發金 176333 14975742 1.18 0061 元大寶滬深 154353 450116 34.29 2885 元大金 145493 11889197 1.22 00633L 富邦上証正2 143626 608958 23.59 2823 中壽 98668 3786398 2.61 006205 富邦上証 89601 497696 18.00 3045 台灣大 78610 3420832 2.30 2610 華航 71034 5470890 1.30 2337 旺宏 67980 1804938 3.77 00639 富邦深100 59867 382403 15.66 00643 群益深証中小 52937 251640 21.04 00692 富邦公司治理 50362 113780 44.26 006206 元大上證50 45338 163778 27.68 2017 官田鋼 45030 327145 13.76 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 006207 FH滬深 40893 183892 22.24 1312 國喬 40623 906620 4.48 2371 大同 39325 2339536 1.68 2881 富邦金 38682 10233603 0.38 1314 中石化 37061 2524667 1.47 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 2618 長榮航 33555 4173449 0.80 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 0055 元大MSCI金融 30807 39654 77.69 2882 國泰金 30089 12563210 0.24 2889 國票金 27874 2786665 1.00 2603 長榮 25547 4012355 0.64