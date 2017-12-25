新聞

◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月25日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       814918   5237649    15.56  
00637L 元大滬深300正2      272469   1732106    15.73  
2883   開發金              176333  14975742     1.18  
0061   元大寶滬深          154353    450116    34.29  
2885   元大金              145493  11889197     1.22  
00633L 富邦上証正2         143626    608958    23.59  
2823   中壽                 98668   3786398     2.61  
006205 富邦上証             89601    497696    18.00  
3045   台灣大               78610   3420832     2.30  
2610   華航                 71034   5470890     1.30  
2337   旺宏                 67980   1804938     3.77  
00639  富邦深100            59867    382403    15.66  
00643  群益深証中小         52937    251640    21.04  
00692  富邦公司治理         50362    113780    44.26  
006206 元大上證50           45338    163778    27.68  
2017   官田鋼               45030    327145    13.76  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
006207 FH滬深               40893    183892    22.24  
1312   國喬                 40623    906620     4.48  
2371   大同                 39325   2339536     1.68  
2881   富邦金               38682  10233603     0.38  
1314   中石化               37061   2524667     1.47  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
2618   長榮航               33555   4173449     0.80  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
0055   元大MSCI金融         30807     39654    77.69  
2882   國泰金               30089  12563210     0.24  
2889   國票金               27874   2786665     1.00  
2603   長榮                 25547   4012355     0.64
留言載入中...

相關新聞