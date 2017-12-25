◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月25日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23923 5027 475.89 0059 富邦金融 15036 4973 302.35 0058 富邦發達 7410 4196 176.60 0051 元大中型100 10845 9500 114.16 00714 群益道瓊美國地產 3591 4567 78.63 0055 元大MSCI金融 30807 39654 77.69 0054 元大台商50 9116 12124 75.19 00704L 台新MSCI台灣正2 4119 5878 70.07 00657 國泰日經225 4154 6028 68.91 0052 富邦科技 3799 6000 63.32 00707R 元大S&P日圓反1 3997 6355 62.90 00691R 兆豐藍籌30反1 2861 4606 62.11 00702 國泰標普低波高息 9229 16188 57.01 0053 元大電子 3721 6988 53.25 00698L 元大美債7-10正2 2750 5649 48.68 00692 富邦公司治理 50362 113780 44.26 00705R 台新MSCI台灣反1 3671 8315 44.15 00699R 元大美債7-10反1 2380 5714 41.65 00688L 國泰20年美債正2 1816 5115 35.50 0061 元大寶滬深 154353 450116 34.29 00689R 國泰20年美債反1 2131 6389 33.35 00652 富邦印度 3426 11035 31.05 00667 元大韓國 1675 5429 30.85 006206 元大上證50 45338 163778 27.68 00649 FH香港 2908 10772 27.00 00634R 富邦上証反1 15185 57756 26.29 00703 台新MSCI中國 5800 23050 25.16 008201 BP上證50 657 2749 23.90 00633L 富邦上証正2 143626 608958 23.59 00635U 元大S&P黃金 14248 61014 23.35