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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          4367         0    00632R 元大台灣50反1          -4178         0  
2353   宏碁                    4317     10630    006205 富邦上証               -3766         0  
2337   旺宏                    3451    -13693    2891   中信金                 -2877      1845  
2344   華邦電                  2768     12016    2515   中工                   -2023     -4230  
2371   大同                    2217     -2741    2883   開發金                 -1745     -7005  
2603   長榮                    1643    -14954    006203 元大MSCI台灣           -1653         0  
00655L 國泰中國A50正2          1507         0    006204 永豐臺灣加權           -1653         0  
2367   燿華                    1427       240    00636  國泰中國A50            -1605      4976  
1101   台泥                    1263      2644    006206 元大上證50             -1491         0  
00717  富邦美國特別股           829      3546    00639  富邦深100              -1021    -12787  
1305   華夏                     818     -1506    2888   新光金                  -982     22593  
3645   達邁                     753       477    6257   矽格                    -949     -1519  
2609   陽明                     748      2254    6153   嘉聯益                  -924     -3102  
6116   彩晶                     741      5745    6449   鈺邦                    -905       -67  
8039   台虹                     733         0    3231   緯創                    -889    -18706  
2882   國泰金                   678     11435    00672L 元大S&P原油正2          -817         0  
00633L 富邦上証正2              676         0    5469   瀚宇博                  -794       618  
2498   宏達電                   510       405    2313   華通                    -768     -2122  
2002   中鋼                     463      -869    2884   玉山金                  -762      -954  
1303   南亞                     424       459    5521   工信                    -748     -1998  
2352   佳世達                   407      3428    1513   中興電                  -723     -1604  
6235   華孚                     397       145    2915   潤泰全                  -681      -808  
2534   宏盛                     375      1883    3037   欣興                    -667     -8518  
00676R 富邦臺灣加權反1          350         0    8110   華東                    -547      -125  
2356   英業達                   341       657    3059   華晶科                  -465      -650  
00686R 群益臺灣加權反1          297         0    3045   台灣大                  -463      2205  
1704   榮化                     284      5805    0059   富邦金融                -442         7  
2308   台達電                   275     -1616    6202   盛群                    -431     -1745  
00703  台新MSCI中國             271      1404    1444   力麗                    -420     -1335  
2103   台橡                     252      3989    1802   台玻                    -417      -724  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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