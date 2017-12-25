◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 4367 0 00632R 元大台灣50反1 -4178 0 2353 宏碁 4317 10630 006205 富邦上証 -3766 0 2337 旺宏 3451 -13693 2891 中信金 -2877 1845 2344 華邦電 2768 12016 2515 中工 -2023 -4230 2371 大同 2217 -2741 2883 開發金 -1745 -7005 2603 長榮 1643 -14954 006203 元大MSCI台灣 -1653 0 00655L 國泰中國A50正2 1507 0 006204 永豐臺灣加權 -1653 0 2367 燿華 1427 240 00636 國泰中國A50 -1605 4976 1101 台泥 1263 2644 006206 元大上證50 -1491 0 00717 富邦美國特別股 829 3546 00639 富邦深100 -1021 -12787 1305 華夏 818 -1506 2888 新光金 -982 22593 3645 達邁 753 477 6257 矽格 -949 -1519 2609 陽明 748 2254 6153 嘉聯益 -924 -3102 6116 彩晶 741 5745 6449 鈺邦 -905 -67 8039 台虹 733 0 3231 緯創 -889 -18706 2882 國泰金 678 11435 00672L 元大S&P原油正2 -817 0 00633L 富邦上証正2 676 0 5469 瀚宇博 -794 618 2498 宏達電 510 405 2313 華通 -768 -2122 2002 中鋼 463 -869 2884 玉山金 -762 -954 1303 南亞 424 459 5521 工信 -748 -1998 2352 佳世達 407 3428 1513 中興電 -723 -1604 6235 華孚 397 145 2915 潤泰全 -681 -808 2534 宏盛 375 1883 3037 欣興 -667 -8518 00676R 富邦臺灣加權反1 350 0 8110 華東 -547 -125 2356 英業達 341 657 3059 華晶科 -465 -650 00686R 群益臺灣加權反1 297 0 3045 台灣大 -463 2205 1704 榮化 284 5805 0059 富邦金融 -442 7 2308 台達電 275 -1616 6202 盛群 -431 -1745 00703 台新MSCI中國 271 1404 1444 力麗 -420 -1335 2103 台橡 252 3989 1802 台玻 -417 -724 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股