2018會再落成16棟！全球百大摩天樓近半在中國

摘要：全球摩天大樓建造熱潮如日中天，2000 年至今，全球摩天大樓建築數量已經成長 402%。前 100 高的摩天大樓中，有 46 棟坐落於中國，其中 20 棟位於珠三角地區。

隨著城鎮化進程的推進以及開發中國家的經濟崛起，全球摩天大樓建造的熱潮如日中天。過去兩年中，全球就有 39 座高度超過 300 公尺的摩天大樓落成。

2000 年以來，全球摩天大樓建築量已經成加 402%。這其中，中國、阿拉伯聯合大公國等國家，是摩天大樓建造熱度最高的地方。

中國

先來看一下中國的情況，如今不僅是一線城市擁有數量可觀的摩天大樓，幾乎所有具規模的城市都可以看到高樓的身影。而數據展現出來的畫面更是驚人，2012 年以來，中國新增了 38 座高度超過 300 公尺的摩天大樓，2018 年預計落成的摩天大樓還有 16 棟。

而珠三角區域更是成了摩天大樓「聚居地」，全球前 100 高的大樓中有 20 座都在此區域。

此外，全球前 100 高的摩天大樓中有 46 棟坐落於中國，未來一年這一數字還會上升。

中西部地區正在建設越來越多的摩天大樓。光是 2017 下半年，重慶、成都、西安等地區陸續宣布了多宗新的超高層建築方案，而成都、長沙、西安、武漢和貴陽等地也都有超 400 公尺的超高大樓正在興建。

阿拉伯聯合大公國

僅僅杜拜一個城市，就擁有近 1000 座高層建築，目前共有 13 棟超過 300 公尺的摩天大樓正在興建。

俄羅斯

俄羅斯是相當喜歡摩天大樓的國家，2012 年以來就有 4 座超過 300 公尺高的摩天大樓在莫斯科落成。

美國

美國曾經是全球摩天大樓的中心，但近 20 年以來，僅有 6 座超過 300 公尺的摩天大樓在美國落成。紐約目前有 30 棟摩天大樓正在興建。

『新聞來源／華爾街見聞』