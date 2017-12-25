台網路投保比重低 成長仍具潛力

根據金管會統計，今年前 10 月網投平台有效件數達 66.8 萬件，較去年同期增加約 6 成，初年度保費收入則達 6.75 億元，較去年同期增加 2.75 億元，成長約 68%，成長快速，錠嵂保經認為，台灣網路投保占總保費比重 0.038%，遠低於英國 60% 與日本 30%，顯示網保市場，仍有很多成長空間。

錠嵂保經是國內首家取得網路投保經營資格業者，創立的網路投保平台 SARAcares，擁有 8 家包含富邦產、泰安產、明台產、新光產、和泰產、兆豐產、第一金人壽、華南產等產、壽險公司保險商品，是國內網路投保平台中，擁有保險公司家數最多、險種最多元的 24 小時網投平台。

有別於傳統保險公司，SARAcares 可一次搜尋出 20 至 40 種同險種、不同保險公司的商品組合，搭配平台九大功能：快速試算、精準搜尋、單鍵比較、不賠提醒、理賠自動化、資訊透明、即時諮詢、保險教室與保單管理功能，提供消費者多元快速方式，尋找出符合需求的保險內容。

錠嵂保經電子商務處副總經理沈弘哲表示，以去年壽險業總保費逾 3 兆元的規模來看，網路投保開放 3 年，截至今年 7 月底總保費累積僅 11.5 億元，較去年壽險業總保費收入約僅 0.038%，對比英國 60%、日本近 30% 的比重，顯示國內網投市場，還未能滿足消費者需求，也說明台灣市場成熟度落後國外至少 10 年。