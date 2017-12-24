善用年金險、增額型保險 打破退休規畫3迷思

現在台灣人平均餘命高達 80.2 歲，創下歷年新高，長壽變成是未來生活的風險值之一，個人要準備的退休生活費也因此增多了。錠嵂保險經紀人北二營業處區經理楊子瑩表示，大多數民眾對退休規畫，多存有迷思，最常見的三大迷思，分別為「未提早規畫，快退休才準備，發現來不及」、「收入有限，擔心做退休規畫，會影響現在的生活品質」、「即便開始規畫，也會因虧損或有其他資金需求，而挪為他用」。可善用年金險、增額型保險，打破退休規劃迷思。

要解決上述三大退休規畫迷思，楊子瑩表示，市場上主打退休規劃的投資理財工具，民眾可依自身風險可承受程度，選擇不同的工具，若是比較保守對風險承受能力不高的民眾，她認為保險就是能克服人性與以上三大迷思的好工具。

以年金險舉例，它的特色是採期繳或躉繳保費，到特定年齡，可決定要一次領或是年金，作為退休生活費來源。對保戶來說，既能長期投入、提早準備，又可透過期繳保費的方式，在收入有限的條件下，分批投入、準備，不會造成當下生活或經濟的負擔。

另外，若在保單未滿期或未年金化前就中斷繳費，保戶恐有損失，因此大多數民眾都會持續繳費，這樣做的好處是不會受其他因素影響而中斷準備，或挪為他用，可以克服人性弱點，不間斷的持續準備未來的退休生活費。

但要注意的是，投保年金險做出一次領或領年金的選擇後，不能再更改。對此，楊子瑩建議，若對資金配置彈性需求度較高的保戶，可以依自己的工作時間與退休規畫需求，利用保單不同的特性來搭配。例如 30 歲投保繳費 20 年期的年金險，到了 50 歲保單期滿，可能還在工作，尚不需領年金，這時可選擇一次領，再把這筆錢投入在增額型的保單中，繼續本利滾存，到等真正決定要退休，例如 65 歲時，再以定期提解的方式，創造現金流。

最後錠嵂保經提醒，若選擇用保險來進行退休規畫，除了一定要了解投保內容，比對建議書與保單實際內容外，也可透過投保前 3 天的審閱期，以及投保後，收到保單起算的契約撤銷期，詳閱保單條款內容，為自己的權益多一層把關。退休規畫、保單都是長年期規畫與契約，一定要多問多看清楚，才能保障自身的權益。