上海今年新增“減稅降費”額將達505億元

新華社23日消息，上海市財政部門２２日公布的數據顯示，２０１７年全市新增“減稅降費”額將達到５０５億元。降低實體經濟和制度性交易成本，是供給側結構性改革的重要內容。上海一直采取積極措施降低企業成本負擔，營造高效、法治、便捷的營商環境。比如在營改增方面，得益於試點的先發效應，今年１到１０月上海實現減稅９６１億元，預計全年減稅規模可達１１５０億元，與上年相比新增減稅３１０億元。再加上落實增值稅稅率簡並、擴大小微企業所得稅優惠範圍等政策，合計新增減稅規模達３３０億元。

從２００８年開始，上海建立了常態化的行政事業性收費清理機制。截至２０１６年底，上海累計取消收費項目逾２００項，每年可減輕企業和社會負擔超過５０億元。今年以來，通過取消城市公用事業附加、新型墻體材料專項基金等政府性基金，取消或停征河道工程修建維護管理費、內河貨物港務費等中央、地方行政事業性收費，全年的行政事業性收費和政府性基金降費規模在９５億元左右。再加上降低社保費率實現減負約８０億元，２０１７年全市的新增降費規模約１７５億元。

統計顯示，經過持續的清理規範，非稅收入占上海一般公共預算收入的比重，從２０１５年的１２％降至２０１７年的１１．５％，連續３年低於全國平均水平１０個百分點以上，是全國非稅收入占地方一般公共預算收入比重最低的地區。“原則上，除了中央規定的部分行政事業性收費項目，凡是上海自己出台的、可收可不收的費用，一律不收。相關成本由地方財政承擔。上海的預期目標是，到２０２０年非稅收入占一般公共預算收入的比重有望降到個位數。”上海市財政局局長過劍飛說。

“減稅降費”的同時，面對越來越激烈的國際投資環境競爭，上海還在謀劃新的改革措施。過劍飛表示，借助上海正在建設的全國首個自由貿易港，財政部門正在抓緊研究設計與國際慣例接軌的稅收制度，內容包括新的離岸稅收政策體系。

來源：中國證券網

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