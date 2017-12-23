中央企業涉足超1700個“一帶一路”建設項目

新華社23日消息，記者從國務院國資委獲悉，“一帶一路”倡議提出後，中央企業積極響應，將“一帶一路”沿線國家作為海外業務拓展重點，參與投資合作項目１７１３個，為改善當地民生、促進當地經濟社會發展發揮了積極作用。

據了解，按照市場化原則，充分發揮技術、管理和資金優勢，中央企業與“一帶一路”沿線國家在基礎設施建設、能源資源開發、國際產能合作等重點領域開展合作，取得了積極成效。

為提升沿線國家互聯互通水平，中央企業參與了一批鐵路、公路、通信等重大基礎設施項目，有力推動了沿線國家的緊密聯系和協同發展；深化能源資源合作方面，央企先後在２０多個國家開展了６０多個油氣合作項目，在參與礦產資源開發中加強技術交流和共享；結合“一帶一路”沿線國家產業發展情況，央企加大投資力度，加強國際產能和裝備制造合作，多個工業、制造業項目在馬來西亞、老撾、印尼等國家成功落地，有效滿足了當地經濟發展需求。

在“一帶一路”建設進程中，中央企業始終註重履行社會責任。例如，堅持本土化發展，有效帶動當地就業。數據顯示，中央企業目前海外分支機構３８．４萬名員工中，８５％是本地員工，不少企業員工本地化率達到９０％以上。

來源：中國證券網

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