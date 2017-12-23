第一創業錢龍海：當前中國債市估值已變得更為合理

中國證券網訊12月23日，在國家金融與發展實驗室和第一創業證券主辦的“中國債券論壇（2017）”年會上，第一創業證券總裁錢龍海在展望2018年債市時表示，經過2017年的大幅調整，中國債券市場的估值已變得更為合理，4.8%左右的十年國開債已經與一年期的全市場理財收益率相差不多，AAA級一年期中票的收益率接近5.1%，因而從資產配置的角度看，中國債券市場已具備較好的配置價值。

他進一步指出，無論是傳統的銀行存款，還是後來的理財資金，其規模增速在2017年以來都有一個持續下降的過程，三季度末金融機構的超額存款準備金率為1.3%，為6年來最低。因此，2018年債券市場能否由熊轉牛，關鍵還是要取決於資金面的變化。

回顧2017年債券市場的走勢，錢龍海認為，過去傳統而簡單的GPI+GDP的基本面研究框架，已經很難解釋，需要不斷去反思和思考。總結2017年的債券市場，他指出三方面的特征值得高度重視。

第一，收益率曲線高度平坦化。十年和一年期國債收益率的期限利差，1月最高時有60個基點左右，目前只有10個基點，而6月份中旬甚至出現過倒掛的情況。收益率曲線的變化超出市場預期，至少有兩個估計不足：一是對監管層去杠桿的決心估計不足；二是對中國經濟增長的韌性估計不足。因為收益率曲線短端主要反映資金面變化，體現出嚴監管下去杠桿的壓力；而長端主要反映中國經濟增長的前景和韌性。2017年前三季度中國GDP增速為6.9%，全年有望實現自2010年以來首度經濟增速的提升。

第二，信用債走勢出現分化，信用違約情況較去年明顯好轉。在國家去產能和去庫存政策的影響下，周期性行業的盈利出現明顯改善，受供給側改革影響較大行業的信用利差，在2017年內有很大程度收窄，而其它弱周期行業的利差以走擴為主。因而從整體上看，產業債行業利差全年震蕩走擴大11個基點。

信用違約方面，據第一創業統計，2016年共有23家主體，對應52只公募債發生違約。而截止到11月底，2017年只有共13家發行主體，對應24只公募債發生實質性違約，而新增違約主體只有4家。信用債市場的變化，從一個側面反映出供給側結構性改革的成果。

第三，同業存單成為2017年度的“明星”品種。作為股份制銀行和城商行主動性負債工具，具有發行靈活、流動性高的特點，因而成為中小銀行進行資產擴張的工具。從發行量看，2017年至今同業存單發行量已經達到19.6萬億元，占比達到49.1%。從存量角度看，同業存單增加約1.5萬億，同比增長24%。從收益率上看，國有銀行6個月到期收益率目前為4.96%，已接近5%，其它行期限長一些的收益率水平就更高了。

同業存單發行量和收益率的變化，也成為今年二級市場行情的風向標。之所以出現這種現象，源自於2016年開啟的金融監管的強化，其核心是對於資金“脫實向虛”帶來的配置低效和金融杠桿虛高這兩大問題的糾偏。

監管政策層面，錢龍海認為，國務院金融穩定發展委員會的成立，更標志著金融監管長效機制的開啟。各項監管措施在2017年的陸續出台，包括《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》，將會對整個金融機構的業務模式與資產配置行為產生深遠的影響。而監管機制的重構所引起的金融機構行為變化，無疑將對債券市場產生深遠的影響。

來源：中國證券網 作者：金嘉捷

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