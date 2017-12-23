發揮黨建工作優勢 助力實體經濟發展——訪光大證券黨委書記、董事長薛峰

黨的十九大報告對新時代中國特色社會主義發展作出了戰略部署，為實現中華民族偉大覆興的中國夢繪就了光輝藍圖。習近平總書記關於深化國企改革、加強黨的建設的論述，為做好新形勢下國企黨建工作提供了根本遵循。

光大證券股份有限公司作為中國證監會批準的首批三家創新試點公司之一，是“世界500強企業”中國光大集團股份公司控股的國有證券公司。在談及黨建工作的重要意義時，光大證券黨委書記、董事長薛峰日前在接受上證報記者采訪時表示，光大證券是一家央企控股的證券公司，國有企業的本質決定了光大證券姓“黨”不姓“商”，黨的“紅色基因”為公司打上了鮮明的烙印。光大證券以黨建為魂創新工作方式，以黨建引領激發基層組織活力，以黨建優勢助力實體經濟發展，使公司朝著具有國際競爭力的一流全能型投資銀行不斷邁進。

黨建是企業的“魂”和“根”

薛峰指出，“黨建工作解決了企業的‘根’、‘魂’問題，只有明白了光大證券是一家什麽性質的企業，在處理重大戰略問題的時候方向才不會出錯。”

薛峰表示，公司企業文化源自於黨的“紅色基因”。一是對黨忠誠。光大證券的事業是黨的事業的一部分，光大證券的幹部是黨的事業的骨幹。對黨忠誠是首要的政治要求，是一名黨員最基本的政治素養和政治立場。二是道義擔當。金融央企肩負著特殊且極其重要的使命，必須站在國家、民族利益的高度來履行企業職責、擔當行業大任、堅守道義底線，始終與國家、民族同呼吸、共命運，成為市場競爭中堅守道義的楷模。三是自強進取。自強進取精神是對中國共產黨理想信念的實踐和印證，是對“自強不息、艱苦奮鬥”光榮傳統的傳承和升華，是在服務實體經濟中發揮主力軍作用的動力和支柱。

在薛峰看來，黨建工作是國有企業健康發展的重要條件和根本保證，是促進國有企業實現可持續發展、跨越式發展的重要力量源泉，是反映國有企業能否科學發展的“晴雨表”。只有努力做好國有企業黨建工作，不斷將黨組織的政治優勢、組織優勢和群眾工作優勢轉化為企業的競爭優勢、發展優勢，才能有效促進深化國有企業體制改革，提升企業綜合管理水平，真正樹立行業的“良心”標桿。

事實上，不斷深入的黨建工作也令光大證券員工團隊的精神面貌煥然一新。

據了解，目前光大證券除證券經紀人外的境內員工約3400人，黨員1600人，黨員比例較高。發揮黨員的表率作用，對整個員工團隊的提升作用非常明顯。

2015年，光大證券將企業文化定為“為國家圖富強，為天下聚財富”。薛峰告訴記者，“黨員員工們明確了自己的身份使命，意識到自己每天都在為國家做事，精神狀態是不一樣的。同時，發揮黨組織作用給光大證券在傳統風控合規體系之外帶來了紀律、規矩，提升了團隊的凝聚力。”

證券業作為人才密集型行業，需要大量高素質的覆合型、專業型金融人才，以“人才驅動”推動創新發展。發現並培育優秀人才，始終是證券公司管理工作的重中之重。光大證券把黨管幹部、黨管人才的原則和市場化機制有機結合，持續優化體制機制，以最高的誠意尋找真正優秀的人，以最大的耐心對待每一位具有獨立精神的人才，幫助員工實現自我價值，達到個人職業生涯與公司發展目標的最大契合。薛峰說，在重視、愛護人才的價值觀念指引下，公司鍛造了一支對黨的事業無限忠誠，對光證事業充滿信心的幹部員工隊伍，真正做到政治上靠得住、作風上過得硬、專業上有建樹、業績上有表現、市場上有口碑、組織上信得過。近年來，公司人員流失率遠低於行業平均水平。人才隊伍的穩定性帶來員工戰鬥力的不斷提升，為公司的長期發展提供了有力保障。

發揮黨建優勢 助力實體經濟

強有力的黨建工作，為光大證券回答了“自己是誰”這一企業生存發展的核心問題。如今光大證券上下數千名員工已經達成了共識：央企控股的金融企業，一定要做國民經濟發展和資本市場建設的參與者、推動者。

“認真貫徹落實中央各項方針政策和國家戰略部署，這是我們義不容辭的責任。”薛峰表示，“這決定了公司是否具備與金融央企相匹配的視野、格局，決定了未來的市場地位。”

作為資本市場的核心參與主體，證券公司很多業務與實體經濟密切相關，但各自“打法”不盡相同，其中的分水嶺就在於：業務實踐中是以支持實體經濟為中心，還是以公司收入為中心；是以服務為目的，還是以賺取利潤為目的。換言之，是做一個奉獻者還是攫金者。這是評判是否真正回歸服務實體經濟本源的標準。

談及此點，薛峰說，十九大報告和全國金融工作會議都強調，金融要回歸服務實體經濟的本源。在很長一段時期內，促進“金融回歸本源”將是金融政策和金融監管的重要導向，直接影響金融行業的發展方向。事實上，2014年以來，公司就一直堅持回歸投資銀行本源的發展戰略，做投融資的安排者、市場的組織者、產品的創設者、流動性的提供者和風險的管理者，為實體經濟發展提供必需的市場、產品、制度安排和風險管理。這與金融回歸本源的思想一脈相承。

“光大證券經常會遇到一些對公司利潤貢獻不大，但對實體經濟有很大幫助、對區域經濟有一定推動作用的項目，我們一定會堅定不移地投入這些項目中。”薛峰表示。

在以“三去一降一補”為主要任務的供給側改革中，存量重組、動能轉換是核心一環。在此過程中，證券公司承擔了發現價值、對接價值的重要作用。薛峰告訴記者，光大證券以服務供給側改革為己任，運用投行思維，依托集團聯動優勢和自身專業能力，充分挖掘存量資產價值，有效對接資產端、資金端和客戶端。一個典型的例子，公司作為財務顧問，策劃並協助上市公司南寧糖業設立產業並購基金，成功收購在倫敦交易所上市的跨國食品巨頭英聯糖業旗下的中國南方業務，助力其順利躋身中國制糖業前三強。該項目獲得市場和當地政府的充分肯定和高度評價。

薛峰表示，政府和社會資本合作（簡稱PPP）金融模式是公司深耕區域市場的重要金融創新。2017年，在監管部門的大力支持下，公司成立了行業內首家以服務政府和社會資本合作為主的私募基金子公司，PPP相關業務快速發展。截至目前，公司形成了以昆明棚改模式、聯合體模式和“以購代建”模式為代表的PPP金融服務模式，與十幾家大型企業集團緊密合作，服務區域覆蓋雲南、浙江、江蘇、陜西、安徽等逾10個省份，服務項目涉及片區開發、交通運輸、水利工程等多個業務領域，實現募集項目金額超過220億元，項目儲備規模超過800億元。2017年6月，光大證券憑借“安置性住房‘以購代建’供給側改革基金”項目，榮獲2016年度上海金融創新三等獎。

秉承黨建為魂 創新工作方式

光大證券把創新黨建工作方式與建設企業文化相結合，將加強黨的領導與現代企業管理機制有機融合，借助企業文化的影響，推動國有企業更加規範有序、協調運轉。據介紹，光大證券在21年的發展歷程中，經過不斷的積澱、提煉，形成了以“為國家圖富強，為天下聚財富”為核心價值觀、以“光大證券十條”為主要內容的企業文化，無不透射著以黨建為魂的鮮明特征。

任何一種文化都需要有持續培育、推動、宣講的過程，幹部的言傳身教在其中發揮著至關重要的作用，需要公司領導幹部率先垂範、以身作則。為充分用好“講黨課”這個“傳家寶”，薛峰在日常管理中成為“第一宣講員”，多次面向黨員、幹部講授黨課，解讀黨的政治理論，傳授黨建工作方法，詮釋央企責任擔當，明晰公司發展路徑。2017年9月，他被聘為中央國家機關黨課宣講輔導員，主講黨課《以黨建為魂的企業文化是事業發展的動力源》被評為中央國家機關“黨課月”活動20堂示範黨課之一。

在薛峰的示範帶動下，公司領導班子成員紛紛深入基層聯系點，以講黨課的方式宣貫黨的方針政策、集團和公司黨委的決策部署。各基層黨組織按照“就近、靈活、實效”的原則，將十九大會議精神和習近平總書記系列重要講話作為學習教育的重中之重，通過集體學習、專題培訓、網上黨校、“三會一課”制度等舉措，引導廣大黨員深入學習領會黨的十九大提出的重大戰略思想、理論觀點、工作部署；通過“黨建雲”平台、專題展板、宣傳手冊等渠道，對中央和集團黨委的制度、政策、工作要求，以及公司湧現出的典型人物、先進事跡進行廣泛宣傳，及時宣揚黨建“正能量”、傳播光大“好聲音”。

黨建工作與業務經營融合得好不好，效率高不高，還需要紮實的考核來量一量。光大證券黨委不斷強化經營管理與黨建工作“雙目標”考核機制，在各單位年度《績效合同》中明確了黨建工作要求及考核分值，並把考核結果與各單位經營業績考核相銜接，與幹部任免、薪酬、獎懲相掛鉤，真正使黨建“軟任務”變成了“硬指標”。與此同時，公司黨委還制定了基層黨組織考核辦法，設計了基層黨組織黨建工作考核表，明確了落實黨建工作責任制、思想建設等六方面的24項考核指標，細化明確了具體的目標任務標準，為基層黨組織提供了黨建工作“行動指南”。

來源：上海證券報 作者：張小軍 浦泓毅

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