亞洲分層樓王Mount Nicholson買家來自北方？

九倉(00004-HK)與南豐合作的山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson第3期12樓兩個單位，以呎價高逾13.2萬港元易手、成為亞洲分層樓王的山頂Mount Nicholson第3期12樓兩個單位，買家亦為內地人士。

根據資料，Mount Nicholson第3期12樓C及D室，11月以5.602億及6.047億元由同一組買家購入，總價11.65億元，兩伙平均呎價同為13.21萬元，打破3個月前西半山天匯造出的紀錄，成為全亞洲最貴分層樓王。

土地註冊處資料，2個單位的登記買家同為LIN ZHONGMIN。 由於買家英文名字以漢語拼音，料為內地人士。

香港有媒體透過地產代理的放盤系統進行業主起底，發現英文名串法相同的業主有兩個。其中一人曾持有大埔天賦海灣等物業。該天賦海灣2座單位，2011年以2949.7萬元買入，原由兩人聯名持有，分別為林忠敏及金一鳴，其中持香港身份證的林已於今年3月除名，內部交易作價1,450萬元，不排除是次透過內部轉讓令林忠敏回復「首置客」。另一名英文串法同名業主，現透過一間公司持有九龍塘嘉林邊道龍苑一單位，公司董事為林忠敏，屬內地客，報住深圳市南山中心區文心路。

Mount Nicholson第3期暫時已曝光的3組買家均屬內地富豪。主要從事礦產品進出口貿易嘉鑫控股陳氏家族，以近8.6億元購入7C及7D單位，實用呎價同約96666元。

至於以近4.99億元售出的10C單位，買家為朱興良(XHU XINGLIANG)，與內地從事裝飾產業的金螳螂集團創辦人名字相同，該單位呎價約11.7萬元。

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