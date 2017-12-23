第一太平(00142-HK)：INDOFOOD向ASAHI購非酒精類飲料產品

第一太平(00142-HK)公布，12月22日，Indofood集團的成員PT Prima Intipangan Sejati(PIPS)與PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk(ICBP)作為買方、作為賣方的Asahi全資擁有附屬公司與Asahi訂立有條件買賣協議，據此，PIPS與ICBP向賣方購買617,100股AIBM股份(相當於AIBM之已發行股本總額約51%)以及632,100股IASB股份(相當於IASB之已發行股本總額約49%)，交易代價為2000萬美元(相等於約1.56億港元)。AIBM及IASB兩者均為ICBP與賣方之間的合營公司，其主要業務為在印尼生產、推廣、銷售及分銷非酒精類飲料產品。

IASB為Indofood擁有51%權益之附屬公司。賣方(IASB餘下之49%權益之股東)以及賣方之控權公司Asahi均為公司之關連人士，因此，根據上市規則第14A章，該項交易構成本公司之關連交易。

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