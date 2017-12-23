港大零售(01255-HK)明年縮減台灣及內地之投資及經營

港大零售(01255-HK)公布，由於與C&J Clark訂立的現有分銷權協議及國際特許經營權協議將於2017年12月31日行將屆滿，集團與C&J Clark分別訂立新分銷權協議及國際特許經營權協議，據此，集團將獲授予向C&J Clark購買授權產品範疇的鞋類及配飾貨品作轉售的非獨家權利；及於香港、澳門及中國海南省免稅店以其品牌開設零售店的非獨家權利，惟須遵守有關協議的條款，兩份協議的有效期為三年，並將於2020年12月31日屆滿。

誠如集團2017年中期報告所述，集團營運所在地區的零售市場仍然不明朗。考慮到台灣的經營收入持續下跌，且處於虧損狀態，加上與C&J Clark訂立的現有分銷權協議及國際特許經營權協議屆滿，集團決定於2018年縮減於台灣及中國內地之投資及經營，將資源再次集中於香港。中國內地業務將主要於海南省，而台灣業務將維持於最小規模，直至於該地妥為物色其他潛在投資機會為止。集團亦將繼續不懈努力，採取嚴格成本控制措施，提高營運效率，保持市場競爭力。

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