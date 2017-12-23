紫光控股(00365-HK)增持中芯國際(00981-HK)股份

紫光控股(00365-HK)公布，公司通過一系列交易於12月22日於公開市場進一步購入415.85萬股中芯國際(00981-HK)股份，相當於中芯國際已發行股本的0.08%，總代價約為4936.81萬元(不包括交易成本)。每股中芯國際股份的平均購入成本價約為11.87港元。購入事項的總代價相當於中芯國際股份當時的市價，乃以集團的內部資源撥付。

由於購入事項於公開市場上進行，故公司並不知悉中芯國際股份賣方之身份。就董事所深知、全悉及確信，中芯國際股份之賣方為獨立第三方。經考慮中芯國際的財務表現，公司認為購入中芯國際股份屬一項具有吸引力的投資，有助於提升公司投資回報。如公司於2017年8月2日公告所披露，於2016年12月2日至2017年6月30日期間，公司於市場上累計購入1076.6萬股中芯國際股份，總代價約為1.0287億元(不包括交易成本)。

公司於10月11日公告所披露，於2017年2月8日至2017年10月11日期間，公司於市場上累計出售844.85萬股中芯國際股份，出售所得款項總額合計約為8921.79萬元(不包括交易成本)。

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