中國鐵建(01186-HK)中標PPP項目 項目投資估算58.726億人民幣

中國鐵建(01186-HK)公布，旗下中國鐵建投資集團、鐵一院集團、二十局集團、二十一局集團與廣德鐵建藍海隆信投資中心的合營公司，中標張掖至汶川國高(G0611)張掖至扁都口段公路工程政府和社會資本合作(PPP)社會資本招標項目。

項目投資估算總金額為58.726億元人民幣，項目建設期約3年，營運期為30年，特許經營期滿後該項目按合同約定移交政府。

項目資本金40.3265億元，佔項目總投資的68.66%。政府採用資本金方式入股項目公司，出資額為19.7億元，享有項目公司49%的股權，在收費收入達到工可補充報告測定收費收入的110%前，不參與項目公司分紅，且不需回報(除超額收益部分)。社會資本出資20.5665億元，佔項目公司股權的51%。項目公司註冊資本金1億元，其他出資計入資本公積。項目資本金以外的建設資金約18.4億元，佔項目總投資的31.34%，由項目公司通過銀行貸款等方式籌措。

聯合體出資：公司下屬公司出資佔社會資本的30%，約6.17億元；廣德鐵建藍海隆信投資中心(有限合夥)出資佔社會資本的70%，約14.39億元。

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