【港股解碼】中國優通有望搭騰訊發展線上支付 這一次到底能不能行？

12月21日晚間，港股市場主要提供光纖布放及弱電設備集成服務的中國優通（06168-HK）公告宣布與賣方訂立可能收購福建創傑信息科技60%股權的諒解備忘錄，但表示正式協議尚待進一步磋商方可落實，因此可能收購事項也未必會進行，但公告同時表示雙方關于該項交易具有180日排他期。

據悉，中國優通此次擬收購的福建創傑信息科技有點來頭，其成立于2015年8月，主要擔任經深圳市騰訊計算機系統及財付通支付科技授權的福州市微信支付平台及其教育、醫療、運輸、商務、旅遊及公共事業範疇相關服務的獨家服務供應商。看來中國優通這是要搭上騰訊（00700-HK）開始拓展支付平台業務了？對此，中國優通則在公告中表示建議收購事項爲其帶來多樣化其現有業務的機遇：

（截自中國優通公告原文）

中國優通在2012年6月12日成功于港交所創業板上市，代碼08232，主要在國內從事提供光纖布放服務業務並以國內電信運營商爲主要客戶。兩年後即2014年8月1日，中國優通順利轉往主板上市。上市以來的中國優通，除了發展主營的光纖布放業務及細分下的弱電設備集成服務業務，在短短幾年內收購舉動其實也頗爲頻繁，在業務拓展方面有過多番嘗試。

集資、收購又出售，超高頻動作的中國優通意欲何爲？

以轉板後爲例，公司在2015年便宣布考慮分拆弱電設備集成業務于港交所主板上市；同年夥中國通號（03969-HK）發展智慧城市；2016年甚至收購了一名超級跑車開發商、主要在中國及歐洲等地研發銷售“Apollo”品牌下高性能跑車的Sino Partner Global 5.65%股權；幾度收購環保相關業務公司等，如今又有意再拓支付平台業務，只能說，中國優通也是太能折騰了！筆者簡要整理其轉主板後的一些收購及業務發展相關事項如下：

一方面是積極收購，另一方面中國優通出售的事項也不少，包括曾經透露計劃分拆上市的弱電設備集成相關部分業務也在今年11月出售予公司一名董事：

不僅如此，筆者發現中國優通這幾年頻繁發債或配股集資，籌錢的頻率密集到令人“發指”的地步！

從過往數年中國優通如此高頻度的集資、收購、出售行動來看，倒像是某種“上瘾”的表現，那麽頻頻出手的中國優通經營業務表現又如何？其直觀業績成果又是否對得起堪稱勞模的操作輸出？下面便來看一看這家公司近幾年的業績及財務表現。

業績衰頹“兵敗如山倒”

筆者從中國優通往績資料查知，公司于2012年才上市，但業績表現卻在2014年便開始下滑，而到了2016年更是由盈轉虧錄得大額虧損2.53億港元（單位下同），2017年中報顯示，中國優通今年上半年延續去年頹勢錄得盈轉虧逾6000萬元：

從上述資料內容可見，中國優通的“衰落”走勢其實非常明顯，年收入在2014年達到峰值之後轉跌；淨利潤更是自2014年起表現下滑直至見紅虧損；而另一組參考指標：毛利率，也順勢連跌，到去年末及今年中績則錄得毛損。結合公司真正是每況愈下的業績表現，或許可對其前述頻繁收購事項理解一二，我們暫且把這看做是公司爲拯救自身業績所做的努力好了，那麽中國優通收購過的那些業務到底有沒有爲公司營收帶來貢獻呢？

頻繁操作奈何貢獻難尋

筆者遍查公司曆年業績報告，依據中國優通各報告期財報的業務分類及披露情況，梳理其各業務分部營收占比資料整合如下圖：

如上圖所示，2012年至2014年根據中國優通的財報，公司可報告分部僅設光纖布放、弱電設備、管道維護及租金四塊，雖然各分部收入占比時有波動，但其中光纖布放一直占據最大份額，其次是弱電設備及管道維護，租金收入微乎其微。2015年財報將“應用及其他”服務作爲可報告分部單獨披露了其營收占比，但僅爲1.22%；2016年年報及2017年中報均僅披露了光纖布放、弱電設備及租金收入的比例情況。如此看來，前邊曾涉及的智慧城市、跑車及環保等相關業務竟似全然未能給集團帶來營收！

有望搭夥騰訊拓線上支付，這一次能不能行？

那麽今次中國優通又初露端倪想要拓展線上支付平台業務，究竟這一次能不能“放心”地期待一下呢？自然，從行業環境來說，隨著互聯網科技及社會經濟的快速發展，近幾年以金融+科技爲核心的“新經濟”概念那是炒得如火如荼，其中以微信支付、支付寶等爲首的線上支付（第三方支付）平台業務又因給普通民衆的生活帶來更多便利而越發顯得“不可或缺”，而這種“不可或缺”恰恰體現其異常廣大的發展前景。

另一方面，若此次合作得以落實，中國優通也算間接搭上騰訊大佬了，在有前景的行業、又有實力超群的合作夥伴加持，中國優通發展支付平台業務還是有點看頭的。不過，搭騰訊發展線上支付這個“路數”怎麽看怎麽熟悉，這令筆者想起今年9月完成收購微信境外支付業務並且已興衝衝要改名的禦藥堂（00932-HK）來。禦藥堂自宣布改名後官方並未再發新動向，但股價這兩日卻跌得厲害，繼昨日跌12.42%後，今日截止收盤再跌13.48%，報1.22元。

而中國優通近一年的股價更是相當“魔幻”，其波動走勢可謂雲谲波詭，教人歎爲觀止了。截止22日收盤，中國優通報0.98元，全日微漲2.08%。至于這次建議收購事項會不會落實，以及發展線上支付究竟能不能行，就等日後官方消息解答了。

（中國優通最近1年股價走勢，截止港交所網站）

■ 作者：彭小留

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