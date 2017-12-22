麗珠醫藥(01513-HK)子公司獲得藥物臨床試驗批件

麗珠醫藥(01513-HK)公布，近日，公司下屬全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠、麗珠集團麗珠醫藥研究所收到國家食品藥品監督管理總局核準簽發的《藥物臨床試驗批件》(批件号：2017L04037)。

審批結論為：根據《中華人民共和國藥品管理法》及有關規定，經審查，注射用丹曲林鈉(英文名/拉丁名：Dantrolene Sodium for Injection)符合藥品注冊的有關要求，批準本品進行臨床試驗。

注射用丹曲林鈉由公司自主研發，用于治療惡性高熱。惡性高熱屬于罕見病，是一種以高代謝為特征的遺傳性肌病，病人接觸到某些麻醉藥物後觸發，發病可在麻醉後數小時，非去極化肌松藥可延遲發作。在沒有特異性治療藥物的情況下，一般的臨床降溫措施難以控制體溫的增高，最終可導緻患者死亡。為了解決目前國内的用藥可及性，公司開發本品并獲得優先審評審批資格。

截至本公告日，注射用丹曲林鈉及原料累計投入的研發費用約為人民币190.47萬元。

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