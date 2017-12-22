2017年歲末及2018年滬港通下港股通交易日安排出爐

上交所12月22日發布《關于2017年歲末及2018年滬港通下港股通交易日安排的通知》。

通知如下：

一、2017年12月28日(星期四)至2017年12月29日(星期五)，本公司照常提供港股通服務。

二、2018年1月1日(星期一)至2018年12月26日(星期三)，除下列節假日期間特别安排外，本公司將在上交所2018年A股交易日提供港股通服務：

(一)元旦：1月1日(星期一)不提供港股通服務，1月2日(星期二)起照常開通港股通服務。

(二)春節：2月13日(星期二)至2月21日(星期三)不提供港股通服務，2月22日(星期四)起照常開通港股通服務。另外，2月11日(星期日)、2月24日(星期六)為周末休市。

(三)香港耶稣受難節、複活節：3月30日(星期五)至4月2日(星期一)不提供港股通服務。

(四)清明節：4月3日(星期二)至4月7日(星期六)不提供港股通服務，4月9日(星期一)起照常開通港股通服務。另外，4月8日(星期日)為周末休市。

(五)勞動節：4月26日(星期四)至5月1日(星期二)不提供港股通服務，5月2日(星期三)起照常開通港股通服務。

(六)香港佛誕日：5月22日(星期二)不提供港股通服務，5月23日(星期三)起照常開通港股通服務。

(七)端午節：6月16日(星期六)至6月18日(星期一)不提供港股通服務，6月19日(星期二)起照常開通港股通服務。

(八)香港特别行政區成立紀念日翌日：7月2日(星期一)不提供港股通服務，7月3日(星期二)起照常開通港股通服務。

(九)中秋節：9月20日(星期四)至9月25日(星期二)不提供港股通服務，9月26日(星期三)照常開通港股通服務。

(十)國慶節：9月27日(星期四)至10月7日(星期日)不提供港股通服務，10月8日(星期一)起照常開通港股通服務。

(十一)香港重陽節：10月17日(星期三)不提供港股通服務，10月18日(星期四)起照常開通港股通服務。

(十二)香港聖誕節：12月24日(星期一)下午至12月26日(星期三)不提供港股通服務。

三、2018年12月27日(星期四)至12月28日(星期五)、12月31日(星期一)是否提供港股通服務，待中國證監會關于2019年節假日放假和休市安排确定後由本公司另行通知。

四、港股通交易的清算交收事宜，根據中國證券登記結算有限責任公司的安排進行。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)