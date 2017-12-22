【香港地產】利嘉閣：50指標屋苑周末預約睇樓量挫15%

今年股樓齊齊大升，投資市場帳面獲利甚豐，有不少業主已離港放大假，買家亦趁機養精蓄銳，部署明年的入市計劃，在聖誕節的鐘聲下，50指標屋苑睇樓量普遍受挫。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,330組客戶於本周末預約睇樓，按周減少14.5%，而4天聖誕節假期則有2,250組客戶。

按地區劃分，全港三區的周末預約睇樓量均錄得跌幅，當中九龍區跌幅較大。九龍區21個指標屋苑於未來兩天暫錄475組客戶預約睇樓，按周下跌18.1%，四天假期則錄800組。利嘉閣都會豪庭分行聯席董事鄧達榮表示，聖誕節氣氛非常濃厚，今個長假期新都城的預約睇樓客人急挫逾兩成，料交投亦會較靜，呈買賣兩閒局面。鄧達榮又指，除了節日氣氛影響外，平價放盤欠奉亦是窒礙買家入市的原因之一，屋苑近日成交的細戶單位造價超過600萬元，買家入市時間相對延長。

新界區21個指標屋苑於周末暫錄595組客戶預約睇樓，按周減少12.5%，四天假期則錄1,010組。利嘉閣地產沙田第一城聯席董事胡漢業表示，香港銀行未有跟隨美國進行加息，故市場仍保持樂觀態度，未有太大憂慮，今個月沙田第一城暫錄得約28宗成交。不過，胡漢業表示，由於二手業主叫價進取，甚至有個別業主即場反價逾10萬元，令到部分買家有所卻步，加上傳統上聖誕節市況偏靜，未來四天假期屋苑預約睇樓量受挫。

至於港島區8個指標屋苑於未來兩天暫錄260組客戶預約睇樓，按周下跌11.9%，未來4天則錄440組。利嘉閣地產太古城恆山閣分行高級經理黃凱達表示，本月太古城買賣約有24宗，平均實用呎價約18,021元，預料全個月成交最終可達30宗。黃凱達認為，雖然適逢聖誕節長假期，但由於今年氣氛較好，買家入市意欲高漲，故假期內仍會有一定客人睇樓，預計熾熱氣氛可延至明年一月份。

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