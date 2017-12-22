普京：俄羅斯經濟衰退已經結束

俄羅斯總統普京21日說，俄經濟已結束衰退是有目共睹的事實，今年1月至11月俄國内生産總值(GDP)同比增長1.4%。

據克裡姆林宮網站發布的消息，普京當天會見俄商界人士時說，雖然四季度因工業生産指标下降，俄經濟增長有所放慢，但總體趨勢給人以希望。

普京強調，為保證經濟穩定發展，必須提高勞動生産率，繼續系統性改善商業和投資環境，促進競争，這是至關重要的中期任務。

普京當天簽署總統令，公布國家有關發展競争的基本政策方向。他說，這份文件的實質是大大降低所有競争領域中的國家參與度，為經濟活動創造自由平等的條件，提高俄産品在國内市場的比例等。

這是普京近期第二次談及經濟好轉。14日，普京在莫斯科舉行的年度大型記者會上說，俄經濟成功克服了油價下跌和外部制裁的雙重不利因素，2017年俄GDP預計增長1.6%。俄糧食産量將創紀錄，預計超過1.3億噸。俄吸引外國直接投資比2016年增加一倍，達到約230億美元，是過去四年最好成績。這些數據說明俄經濟明顯改善。

2014年以來，受西方對俄制裁和國際油價大幅波動影響，俄經濟面臨較大下行壓力。2015年俄經濟較前一年萎縮3.7%，2016年俄經濟下滑0.2%。

來源：新華網

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