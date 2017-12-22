聖誕傳統樓市淡季 中原：十大屋苑周末睇樓量跌21.7%

中原地產十大屋苑本周末錄得493組睇樓預約，較上週末的630組回落21.7%，聖誕節4天長假錄795組睇樓量。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕節期間節日氣氛濃厚，加上港人外遊意慾高，不少準買家均擱置睇樓活動，歡渡佳節，屬傳統樓市淡季，加上普遍業主睇好後市，叫價相對較進取，料假期內二手交投低迷，惟大市氣氛持續向好，料聖誕新年後，發展商開始把握機會推盤，同時帶動二手交投，屆時交投氣氛將逐步回升。

港島區方面，中原地產太古城區高級資深區域營業經理趙鴻運透露，太古城12月錄得25宗成交，平均實用呎價18200元。12月上半月成交快，但踏入月尾連續有多日假期，不少業主外遊渡假，成交放慢，預料本月成交量可維持30宗以上。美國加息，香港資金充裕，未有跟隨加息，業主持貨力強，心態未有太受影響，只有少部份業主願意提供議價空間。太古城本周末預約睇樓量錄得30組，4日聖誕假期錄得睇樓量60組，每呎實用叫價19000元。

九龍區方面，中原地產美孚高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨本月至今暫錄約19宗成交，平均實用呎價徘徊於12850元水平。聖誕節期間，區內睇樓氣氛大減，部份業主及買家均離港外遊，令睇樓氣氛更感冷清。美孚新邨本周末睇樓量錄得60組預約，較上周回落14.3%，聖誕4天長假亦僅錄得70組預約，預計屋苑假期期間交投偏靜。

新界區方面，中原地產沙田第一城分行資深區域營業經理黎宗文表示，沙田第一城本週末錄約55組睇樓量，對比上星期回落約15.4%，聖誕節4天假期合共錄約110組，年尾為樓市傳統淡季，節日氣氛濃厚，買賣雙方忙於做節及相約慶祝，亦為旅遊旺季，大多客人擱置睇樓活動，入市意慾不高，加上樓價持續上揚下，業主普遍叫價進取，議價空間不高，料假期內錄零星成交。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)