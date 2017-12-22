外匯局：穩步推動資本項目可兌換 加強外匯儲備運營管理

據外匯局網站12月22日消息，2017年12月21日，國家外匯管理局舉辦學習宣傳貫徹黨的十九大精神專題輔導報告會，黨組書記、局長潘功勝作專題輔導報告。外匯局黨組理論學習中心組全體成員、機關各部門、各事業單位領導班子成員及全體黨員幹部參加報告會。

潘功勝緊緊圍繞黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，以“貫徹黨的十九大精神、深入推進金融領域改革”為主線，深入解讀黨的十九大報告蘊含的新思想、新成就、新目标、新使命、新要求等一系列重要内涵，詳細分析了金融服務實體經濟、加強金融監管、防範和處置金融風險、金融業改革開放等重點問題，結合外匯管理工作實際提出了用習近平新時代中國特色社會主義思想指引外匯管理的工作思路和下一步重點任務。

潘功勝強調，認真學習宣傳貫徹好黨的十九大精神，是當前和今後一個時期的重點任務，要提高政治站位，把外匯管理工作放在黨的事業全局中把握。要在“學懂”上注重準确領會、多思多想，在“弄通”上突出系統全面、融會貫通，在“做實”上務求明确任務、紮實推進，切實把思想和行動統一到黨的十九大精神上來，把力量凝聚到黨的十九大确定的各項任務上來。

潘功勝要求，外匯局各級黨組織要按照中央統一部署和局黨組工作要求，把深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神與落實好中央經濟工作會議精神緊密結合起來。要深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想的精神實質和實踐要求，充分發揮積極性、主動性、創造性，將黨的十九大精神轉化為推動新時期外匯管理改革發展的強大動力。要貫徹全面從嚴治黨要求，加強黨的建設。要着眼長遠，加強頂層設計，做好宏觀審慎管理政策框架和微觀市場監管能力建設。要堅持服務實體經濟，不斷提升跨境貿易投資自由化、便利化水平，穩步推動資本項目可兌換，服務國家對外開放新格局。加強外匯儲備運營管理，保證外匯儲備資産的安全、流動和保值增值，支持“一帶一路”等國家重大對外戰略。要加強對外匯市場變化的監測分析，防範跨境資金流動風險，維護國家經濟金融安全和外匯市場穩定。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)