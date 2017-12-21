明匯智庫與大舜基金建議推出「跨代屋」房屋政策

明匯智庫與大舜基金 19 日舉行「跨代屋」可行性研究發佈會，建議政府運房局等有關部門，參考外國的房屋政策，由有公信力和較好執行力的社會服務機構執行，推出全新的「跨代屋」房屋政策，即配對有意與長者同住且有愛心的青年，以及願意分享居住單位的長者，安排長青兩輩生活在「同一屋簷下」。這樣將可有效利用房屋資源及加強兩代溝通，以新穎和多元化的方式，為解決青年居住難問題提供多一個選擇。有關報告也建議政府以後不要單獨建長者宿舍或青年公寓，而應規劃混合式的社區宿舍，以增加社區的活力，增強長者和青年的互動，促進社會和諧。

大舜基金主席兼明匯智庫榮譽顧問何鍾泰表示，香港樓價高、租金貴、居住難一直困擾着港人多年，青年無論是置業，或者租住房屋都面對困難，政府和社會各界都有需要正視。由於拓展更多土地需要較長時間，政府提供的青年宿舍數量又太少，只是杯水車薪，根本滿足不了多數青年的需要。因此，現階段需要探索出一些能夠及時緩解居住困難的政策措施，既緩解青年人居住困難，又加強兩代人的溝通，促進社會和諧。因此，明匯智庫與大舜基金參考外國「跨代共住」的房屋政策之經驗，對「跨代屋」的政策在香港能否落實的可行性進行了研究，有關結果顯示，雖然目前超過一半以上的長者和青年對「跨代屋」的概念了解不多，但是，如果政府推行這個政策並提供一定的經濟誘因的話，近 6 成有條件的長者就願意參與，更多的青年也希望透過這個計劃，節省開支，幫助其置業或儲蓄計劃。但普遍認爲可以進行試驗推行，為解決香港的住屋問題，提供一個新的思路和新途徑。

明匯智庫研究主任謝曉虹簡介報告內容，她指出「跨代屋」的房屋方案是參考荷蘭和西班牙的「跨代共住」的房屋政策，建議由運輸及房屋局統籌，具體由一個具公信力和執行力的社會服務團體承辦，在港島東區的資助房屋試行。首先讓能夠騰出房間供青年人共住的長者以及願意參與的青年自願報名，為期半年，政府並提供一定的經濟經濟援助和政策配套措施，如報名的長者可免收公屋租金，未補地價的居屋也允許部分出租，以提高參與率。在半年的計劃中，可讓青年和長者在首一至兩個月試住，期間作定期訪問，了解雙方磨合的情況。同時設立退出機制，使相處不合的參與者自由退出計劃。在第三月時，可透過調解機制，跟進或探訪參加者，

據研究推算，東區約有 5% 的長者 (5319 人) 願意參與，如果成功落實，首階段參與的宿位就有 1000 多個，相當於 13 棟明年落成的大埔墟青年宿舍的宿位。在計劃成功後，可根據試行經驗，將「跨代屋」計劃分階段推廣至全港十八區範圍推行，其發揮的作用就更大了，既可以提高空置房屋使用率，舒緩香港房屋及長者問題，也能夠為有意願的青年人提供多一個緩解居住問題的過渡性安排。

同時，根據研究時收集到的長者和青年人的意見，建議政府以後不要單獨建長者宿舍或青年公寓，而應規劃混合式的社區，比如，以後的青年宿舍裡面，應該有幾層的長者的；同樣，長者宿舍裡面，也應該有部份青年的宿位，這樣可以增加社區的活力，增強兩代人的溝通交流和互動，促進社會和諧。

出席發佈會的理工大學建築及房屋地產學系教授許智文教授表示，要解決香港各階層人士的居住問題，最根本的固然是開發更多的土地，但單一方案解決不了各方面的需求，需要全社會各方面集思廣益，共同努力，從不同的方面去解決。他認爲感到這次研究經過多方驗證，數據紮實的，所提出的建議具有可行性和實用性等，是一個值得嘗試的方案，建議政府有關方面重視這份研究報告和進行有關試驗。